Ilia Topuria anuncia su cambio de división en la UFC y ataca a Cristiano Ronaldo: "Que se joda, voy a invitar a Messi"

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria se convirtió en el centro de atención este lunes durante una edición especial de El Partidazo de COPE, que se celebró en el emblemático teatro Alcázar de Madrid. Actualmente campeón mundial de la UFC en el peso pluma, Topuria dejó titulares tanto deportivos como personales, incluyendo un inesperado ataque al futbolista Cristiano Ronaldo.

Topuria, conocido como 'El Matador', logró el título en febrero tras vencer al australiano Alexander Volkanovski y lo defendió con éxito en octubre contra el estadounidense Max Holloway. Sin embargo, el hispanogeorgiano confirmó su decisión de abandonar los 65,7 kg del peso pluma para competir en la división de los 70,7 kg del peso ligero.

"Seguro que hemos visto mi último combate en peso pluma. Son cinco kilos de sushi, de steak, de pasta. Ahora toca disfrutar más y no sufrir tanto con el recorte de peso. Ya peleé en el ligero y me sentí súper cómodo. Será un viaje divertido", declaró entre los aplausos del público asistente.

Además, explicó su hoja de ruta para los próximos meses: "Me gustaría subir al peso ligero. El campeón, Islam Makhachev, peleará en enero y no estará disponible para abril o mayo. Así que mi intención es enfrentarme al número uno contendiente, Charles Oliveira". Con seguridad y confianza, Topuria subrayó que, aunque respeta a sus rivales, no teme los desafíos: "Islam puede acabar un combate en cualquier momento, pero como todos los que ya he enfrentado. Hay que saber trabajar sobre sus puntos débiles".

El desgaste físico de los recortes de peso influyó en su decisión. "Se sufre mucho más en el recorte que en el combate. Son 12 semanas de dieta superestricta, y las últimas cuatro son lo peor. El último día pierdes cinco o seis kilos, y desde el pesaje recupero 11 o 12. Es muy duro", relató, evidenciando la exigencia del peso pluma.

Un 'directo' a CR7

En el plano personal, Topuria compartió detalles de su rutina diaria, que combina entrenamientos, lecturas y momentos con su pareja. Reveló también un peculiar hábito alimenticio: "A veces como solo una vez al día, algo que aprendí de Sergio Ramos".

Sin embargo, su participación en COPE no estuvo exenta de polémica. Hace semanas, Cristiano Ronaldo criticó a Topuria, acusándolo de "hablar demasiado" y cuestionando sus logros. El luchador respondió entonces con un mensaje en redes: "No me esperaba que alguien como tú no supiera distinguir entre confianza y arrogancia". Pero este lunes, dejó claro que el malestar persiste: "A quien voy a invitar personalmente porque vive ahí [en Miami] es a Messi. Así que, que se joda Cristiano mientras exista Messi".

La referencia a Messi surgió en el contexto de este posible próximo combate en Miami —¿ante Charles Oliveira?—, pero el dardo al astro portugués no pasó desapercibido. Con sus declaraciones y ambiciosos planes, Ilia Topuria continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del deporte español.