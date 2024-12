Gronkowski, la estrella de la NFL, desvela su mejor inversión en bolsa y por qué no ha gastado ni un dólar de sus sueldos

Rob Gronkowski, una de las figuras más destacadas en la historia de la NFL, no solo brilla por sus hazañas deportivas, sino también por su reciente éxito financiero gracias a una inversión en acciones de la empresa Apple.

Esta operación, realizada hace casi una década (2014), le ha reportado un beneficio extraordinario que añade aún más brillo a su ya impresionante fortuna. Rob Gronkowski, conocido como "Gronk", fue durante años el alma ofensiva de los New England Patriots, con quienes logró tres victorias en el Super Bowl (2015, 2017 y 2019) y se consolidó como uno de los mejores tight ends de todos los tiempos.

Posteriormente, sumó un cuarto anillo en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers. Su habilidad para recibir pases y anotar touchdowns lo convirtió en un referente de la NFL, acumulando récords como el mayor número de recepciones para anotación por un tight end en la historia de la liga.

Sin embargo, su éxito no se limitó al terreno de juego. Durante su carrera, Gronkowski firmó contratos multimillonarios, incluyendo una extensión de seis años por unos 60 millones de dólares con los Patriots.

Sorprendentemente, afirmó en su autobiografía It's Good To Be Gronk que nunca tocó su salario de jugador, viviendo exclusivamente de los ingresos generados por sus acuerdos de patrocinio con marcas como Nike, Dunkin' Donuts, Visa y T-Mobile.

Una inversión inesperada

En 2014, mientras renovaba su residencia en Massachusetts, un contratista le sugirió invertir en Apple. Gronkowski, quien entonces era un novato en el mundo de las inversiones, decidió arriesgarse y destinó unos 70.000 dólares a la compra de acciones de la tecnológica.

En ese momento, las acciones de Apple cotizaban a 24,58 dólares. Sin conocimientos previos en el mercado de valores, confió en el consejo y dejó que el tiempo hiciera su trabajo.

Casi una década después, Gronkowski redescubrió esa inversión olvidada al revisar su portafolio financiero. Para su sorpresa, esas acciones ahora valen más de 600.000 dólares.

Con un aumento exponencial en el valor de las acciones de Apple, que hoy cotizan en torno a los 243 dólares cada una, Gronkowski ha disfrutado de un retorno espectacular, multiplicando su inversión inicial por casi nueve veces.

El crecimiento del gigante tecnológico Apple ha sido notable. Desde el lanzamiento del iPhone en 2007, el valor de sus acciones ha aumentado en un 972%.

En 2018, se convirtió en la primera empresa en superar los mil millones de dólares en capitalización de mercado, consolidando su posición como una de las compañías más valiosas del mundo.

Este contexto macroeconómico favoreció enormemente a Gronkowski, quien, aunque no necesitaba de este golpe de suerte para asegurar su futuro financiero, demostró que incluso una inversión modesta puede generar grandes beneficios si se apuesta por empresas líderes.

Más allá del fútbol americano

Tras retirarse de la NFL, Gronkowski ha mantenido un perfil activo. Desde su paso como analista en Fox Sports hasta su incursión en el mundo empresarial, sigue diversificando su portafolio. Actualmente, además de mantener parte de sus acciones en Apple, Gronkowski ha invertido en otros negocios, como una participación en Casa Azul Spirits, una empresa dedicada al destilado de tequilas orgánicos.

Además, su marca personal sigue siendo una fuente constante de ingresos. Con productos como "Gronk Flakes" y colaboraciones con Monster Energy, el exjugador ha sabido capitalizar su fama de manera inteligente.