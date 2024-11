Sí, los Detroit Lions son el mejor equipo de la NFL

Los Detroit Lions son uno de los cuatro equipos que nunca han jugado la Super Bowl en las casi sesenta ediciones que tiene el partido que enfrenta al campeón de la AFC y la NFC y decide el ganador de la NFL. La temporada pasada, el equipo entrenado por Dan Campbell desperdició una ventaja de 17 puntos en el campeonato de la NFC. "Se lo he dicho a los jugadores. 'Esta ha podido ser nuestra única oportunidad'. ¿Lo creo? No. ¿Lo pienso? No. Pero sé lo difícil que es llegar aquí. Y será doblemente difícil volver". Campbell, el entrenador que ha girado por completo la cultura de la organización, fue crudo después de perder en enero en San Francisco. Diez meses después son el mejor equipo de la NFL y están camino de volver a ponerse en esa situación de luchar por llegar al gran partido y ganarlo.

Contra los Jacksonville Jaguars, los Lions ganaron por 52-6 en la victoria más aplastante de la historia de la franquicia. Los de Michigan anotaron siete touchdowns consecutivos en las primeras siete posesiones. Ningún equipo ha marcado más touchdowns que los Lions en esta NFL (42). Liderados por el quarterback Jared Goff, la ofensiva del coordinador Ben Johnson, máximo candidato a ser entrenador jefe en 2025, los de Detroit son también el equipo con pases de más de 20 yardas exitosos en la NFL (40).

El giro de 180 grados de los Lions representa el epítome de lo que puede ser la NFL si una organización se llena de aciertos. Todo empieza en 2021 con el traspaso del QB futuro Hall of Fame Matthew Stafford a los Rams a cambio del entonces 'camino de pufo' Jared Goff. Además de hacerse con Goff, los Lions recibieron una serie de rondas de Draft que han utilizado en fichar a jugadores como Jahmyr Gibbs, Sam Laporta o Jameson Williams, jugadores pivotales en esta ofensiva de altísimo ritmo.

Gibbs es ya uno de los mejores corredores de la NFL y también de los más explosivos. Dos de los acarreos más rápidos de la temporada en la NFL llevan su nombre, la última su recepción de TD de 54 yardas el domingo contra los Jaguars. Es además el cuarto jugador con más carreras de 20+ yardas y el que mejor promedio de yardas por intento tiene (6.0). Laporta es un seguro en el TE y el controvertido Jameson Williams, a quien ficharon sabiendo que se iba a perder su primera temporada por una lesión, también ha explotado como ese factor de velocidad diferencial en la banda. La exestrella de la Universidad de Alaba es segundo en la NFL en promedio de yardas por recepción (22.4) y líder en yardas después de la recepción entre los receptores (10.0).

La redención del quarterback Goff, candidato a MVP, es una de las más improbables en la historia reciente de la NFL. Está siendo el quarterback perfecto para manejar una ofensiva cuya seña de identidad, más incluso que la imprescindible explosividad en la NFL moderna que añaden Gibbs o Williams, es la ejecución y la irreal superioridad de la línea ofensiva. Goff está teniendo la habilidad para repartir el balón, aguantar cuando es necesario dejar que se desarrolle un poco más una jugada y dejar muy poco en el campo. Los Lions son el mejor equipo de la NFL. Dan Campbell ha conseguido uno de los turnarounds más impactantes de los últimos años en el deporte americano cuando hablamos de una franquicia que estaba en el momento vital perenne de ser el hazmerreír de su deporte.