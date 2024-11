Topuria descarta pelear contra McGregor: "Le veo acabado, no tendría mérito ganarle porque sería como pegar a mi padre"

Ilia Topuria es uno de los deportistas españoles del momento después de revalidar su cinturón del campeón del mundo ante un Max Holloway que nunca había sido derrotado por KO. El hispano-georgiano ha emergido como uno de los nombres más destacados de la UFC y suya es la culpa de que las artes marciales mixtas aterricen en España en 2025.

El campeón del mundo de peso pluma reconoció la conversación que tuvo con Dana White, dueño de la UFC, sobre la posibilidad de traer las MMA a España el próximo año: "en 2025 voy a traer las MMA en Madrid, aunque Dana no quiere traerlo a un estadio, pero lo importante es explotar este deporte a nivel nacional y estoy convencido que va a pasar"; reconoció en El Hormiguero.

El flamante campeón analizó cómo fue su pelea contra Max Holloway y confesó cuáles eran las posibilidades de enfrentarse a un Conor McGregor que no le motiva por el estilo de vida que el irlandés lleva. "Veo a McGregor acabado, no tendría mérito ganarle, sería como pegar a mi padre. A nivel deportivo no es deportista, de hecho, beber se ha convertido en un deporte para él. Conor es un charlatán, no entiendo cómo va a querer pelear conmigo si llega cinco años inactivo", admitió Topuria.

La creencia de Ilia Topuria ante lo que va a suceder en un combate le ha hecho catapultarse a lo más alto. En la previa de la pelea con Max Holloway, él confesó que sería el primer luchador que ganase por KO al estadounidense. Dicho y hecho. "Siempre predico lo mismo, si alguien ya lo ha hecho yo puedo hacerlo, y si nadie lo ha hecho yo seré el primero en lograrlo", reconoció.

El hispano-georgiano confesó cuál fue su plan para vencer al estadounidense: "tenía preparada una estrategia por si Max se hubiese plantado en medio del octógono. Cuando no aceptó el reto yo empecé con el boxeo, los derribos, le empecé a patear... lo descoloqué completamente. Cuando tienes un tío enfrente que te hace tantas cosas no sabes qué hacer, descolocas al rival".

La revancha con Volkanovski

Alexander Volkanovski fue uno de los luchadores que aseguró la victoria de Max Holloway ante Ilia Topuria en la previa de un combate donde, a la postre, salió bien parado ya que el vigente campeón le concedió la revancha. El programa le mostró cómo fue la reacción del australiano y riéndose aseguró que Volkanovski estaba preocupado, "parece que está en un juicio".

Sin embargo, Topuria reconoció que "la pelea más difícil fue contra Volkanovski por su alcance de brazos. Él te puede ganar a puntos porque te pega, se retira y te vuelve a lanzar el brazo, así continuamente". El siguiente combate del campeón de peso pluma será contra el australiano, aunque Ilia ya tiene un objetivo entre ceja y ceja: "me motiva Makhachev porque quiero ser el primero en finalizarlo".