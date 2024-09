Elena Congost reclama al COI la medalla que le fue retirada en los Juegos Paralímpicos por ayudar a su guía

Elena Congost piensa ir hasta el final para reclamar la medalla de bronce de la que fue desposeída en los pasados Juegos Paralímpicos de París 2024. La atleta reclamó al Comité Olímpico Internacional, al Comité Organizador de París 2024 y al Ministerio francés de Deportes la devolución de la presea que se le retiró en la prueba de maratón.

El bufete Dupont-Hissel se hará cargo de la defensa de la atleta española. Un bufete del que forma parte el jurista belga Jean-Louis Dupont, abogado del 'caso Bosman', que cambió los cupos de extranjeros en el fútbol mundial, y parte del equipo legal que asesoró a la Superliga de fútbol.

Los servicios jurídicos de Congost remitieron este miércoles una carta al COI, al Comité Organizador de París 2024 y al Ministerio francés de Deportes para reclamar que la devolución de la medalla de bronce se solucione "de manera amistosa".

Elena Congost ayuda a su guía a cruzar la meta. EFE

Hay que recordar que Elena Congost entró tercera en la prueba de maratón en la categoría T12, y lo hizo junto a su guía Mia Carol Bruguera. Instantes antes de cruzar la línea de meta, la cuerda por la que siempre deben ir unidos los atletas y los guías en este tipo de pruebas, se separó de ambos por unos calambres sufridos por Bruguera.

Fue Elena Congost la que, en los últimos metros de la prueba, ayudó a su guía a que se recuperara y a que pudiera cruzar la línea de meta con ella para conseguir el bronce. Sin embargo, fue descalificada en una decisión muy polémica que causó una gran polémica en todo el mundo.

Una sanción "surrealista"

La atleta recibió la noticia de la descalificación y la tachó de "injusta y surrealista". No daba crédito a que su medalla de bronce se borrara por unos instantes en los que no estuvo unida a su guía y en los que además no sacó ventaja alguna.

"Todo el mundo entiende que la norma que prohíbe soltar la cuerda está -en sí misma- justificada, ya que su objetivo es el fraude que permitiría a un atleta ganar unos segundos o unos metros sobre un competidor que, por su parte, estaría respetando las reglas. Al mismo tiempo, sin embargo, todo el mundo entiende que la situación en este caso es completamente diferente", señala la carta de los abogados de Congost.

Los letrados sostienen que "no hubo fraude, sino asistencia a una persona potencialmente en peligro; soltar la cuerda no le ahorró tiempo a Elena Congost, sino que, al contrario, le hizo perder tiempo".

Los abogados de Congost apelan al "sentido común" y al "sentido de la equidad" para que la medalla de bronce le sea devuelta a la atleta después de un esfuerzo tan grande.

Por otro lado, los servicios jurídicos alegan que no quieren quitarle la medalla a la atleta que finalizó en cuarta posición y que posteriormente recogió el bronce. Por eso, proponen que las dos atletas reciban la presea de bronce de manera conjunta.

Pese a apelar al sentido común, los abogados sí que consideran que la descalificación de Congost es ilegal en virtud del Derecho europeo, pues Congost habría actuado como una "prestadora de servicios trasnacionales", que está protegida por el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con jurisprudencia en el Tribunal Europeo de Justicia de la UE (TJUE).



Añaden que las instancias deportivas sólo podrían "interferir" si esta es "absolutamente necesaria y proporcionada" para prevenir un fraude, pero en este caso la aplicación de la norma no ha conseguido "impedir un fraude deportivo" sino que "ha creado una injusticia deportiva y, por lo tanto, ha generado una vulneración injustificada de la libre prestación de servicios ejercida por la señora Congost".



Esto le concede el derecho de solicitar una "reparación integral" en el TJUE y "no necesariamente ante los órganos de arbitraje designados por los reglamentos aplicables".



Los abogados insisten en que confían en que no haya que explorar la vía judicial y se rectifique la decisión, y piden una respuesta antes del próximo 20 de octubre.