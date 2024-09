Despojan de su medalla a un paralímpico por hacer trampa con un dispositivo prohibido en la final

Polémica en los Juegos Paralímpicos. El remero italiano Giacomo Perini acabó tercero en la final de scull individual PR1, pero la organización le despojó de su medalla de bronce. Un giro dramático de los hechos luego de descubrirse que el atleta había hecho trampa al usar un dispositivo prohibido durante la prueba.

Tras una breve investigación, los oficiales descubrieron que Perini había estado usando un teléfono durante la carrera, lo que acabó en la descalificación del remero italiano.

El oro fue para el británico Benjamin Pritchard, mientras que la plata fue para el ucraniano Roman Polianskyi. El bronce, tras la sanción, fue para el australiano Erik Horrie. Perini se quedó sin la que hubiera sido su primera medalla en unos Juegos.

World Rowing se pronunció sobre el caso a través de un comunicado: "En la final del PR1 M1x, se descubrió que el ITA PR1 MRX [Perini] estaba usando equipos de comunicaciones durante la carrera, en violación de la Regla 28 y el Apéndice R2, Reglamento de la Regla 28. Como resultado, la tripulación ha sido excluida del evento y ocupará el último lugar en la clasificación".

Después de su descalificación, el italiano declaró su inocencia, insistiendo en que no había usado su teléfono durante la carrera y simplemente se olvidó de sacarlo antes de entrar a su barco.

"La descalificación nació de un descuido: no me había dado cuenta en absoluto", dijo Perini al medio italiano RaiSPort. "El teléfono no ha sido utilizado, solo hay que comprobarlo. Los últimos mensajes son de antes del calentamiento del agua y la última llamada anoche con la psicóloga".

El bronce, para Horrie

Tras perder Perini el bronce, Horrie pasó del cuarto lugar a la posición de medalla para conseguir su cuarto metal paralímpica de su carrera. En declaraciones a Australian Network Nine después del incidente, Horrie dijo: "Hubo una situación que ocurrió. Los funcionarios de World Rowing y de los Juegos Paralímpicos lo vieron y tomaron la decisión [de descalificar a Perini] y tuve la suerte de quedarme con el bronce".

"Eso es todo lo que puedo decir, en realidad. Son los placeres del deporte. Hay reglas y, como deportistas, las respetamos", señaló. "Estoy muy emocionada por haber conseguido el bronce. Es mi cuarto Juegos y puedo decir que he ganado medallas en todos los Juegos Paralímpicos en los que he estado. Todos los sacrificios que ha hecho mi familia y me han soportado en los buenos y malos momentos. Como sucede con todos los deportistas, hay muchos momentos malos con el entrenamiento y las lesiones", concluyó.