Pichardo pone en duda el salto de Jordan Díaz: ¿Cómo sabemos que fueron 18,18 metros?

Jordan Díaz impresionó a todo el mundo con su salto de 18,18 metros durante el Campeonato de Europa de atletismo. Una marca que pasará a la historia al ser la tercera mejor de todos los tiempos y que supuso un nuevo récord en el atletismo español.

Sin embargo, no todos parecen contentos con el éxito del hispano-cubano. El portugués Pedro Pablo Pichardo, quien defendía el título logrado en 2022, ha levantado la voz y ha denunciado un posible amaño en la medición.

"Me gustaría que World Athletics, European Athletics y los árbitros encargados para dar una respuesta y una rápida explicación sobre lo que pasó en la regla de salto en el momento en que el atleta de España (no lo menciona) hace esa gran marca", escribe el luso de origen cubano en su cuenta de Instagram sobre el porqué el marcador de medición estaba apagado en la parte final del concurso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Pichardo (@pichardop6)

"En una competición de este nivel no es normal hacer una gran marca con la regla electrónica estando apagada, el atleta ya sale de la arena de fiesta sin siquiera saber dónde había aterrizado porque la regla ya estaba apagada pero parece que ya sabía que me había superado antes de la medición", prosigue, mientras da su opinión sobre el asunto.

"Los atletas sabemos que sin ninguna referencia es difícil saber si fue un buen salto o no. ¿Por qué en sus 17.96m. estaba encendido y no en el gran salto? Un minuto después de su gran salto la regla volvió […]. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué estaba apagada la regla electrónica en ese momento? ¿Cómo realmente sabemos fueron 18.18m?", añade.

Las críticas de Pichardo han recibido respuesta rápida por parte del saltador español. Un storie colgada en su cuenta oficial poco después con tres emojis llorando, una de Homer Simpson, un dibujo 3D de un bebé y muñeco blanco.

Relación tensa

El pique entre ambos atletas viene de antes y no se limita lo deportivo. "No nos llevamos nada bien, no nos llevamos nunca. Él es un poco peculiar, es lo que hay", decía Jordan Díaz sobre su relación de Pichardo tras la sesión de clasificación.

Antes había hablado el portugués, en un tono con cierta soberbia: "Tenéis que preguntarle al chico (Jordan), el campeón pasado [en Tokio 2020] fui yo". Y sobre si saltaría por encima de los 18 metros en la final, esto dijo: "¿Cuál es tu nombre? El martes por la noche me esperas aquí y te responderé". Jordan cogió la pelota del tejado... y la pateó: "Que los salte. Saltaré 18,01, ya está".

Aquella frase del español no sentó nada bien a Pichardo. Tal y como revela MARCA, el lunes se produjo un encontronazo entre ambos en el comedor de atletas. El portugués le recriminó de malas maneras a Jordan lo que había dicho: "Que sea la última vez que hablas de mí en tu vida". Ambos se encararon, aunque la cosa no terminó yendo a más.