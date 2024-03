La atleta Carmen Corujo, a punto de morir tras sufrir las mordeduras de dos perros cuando entrenaba

El mundo del atletismo se encuentra conmocionado tras el impactante episodio que ha vivido Carmen Corujo, que ha sufrido una experiencia muy cercana a la muerte. La veterana atleta resultó herida de consideración, especialmente en las extremidades, tras el ataque el pasado sábado de dos perros que se escaparon de una finca.

Todo ocurrió a primera hora del pasado sábado, sobre las 9.30 horas. La atleta se encontraba entrenando en el camino del Cementerio, del barrio gijonés de Tremañes, cuando fue atacada por dos perros. Un pastor alemán y un cruce de pitbull la sorprendieron mientras estaba realizando diversos ejercicios.

Varias personas dieron el aviso a la Policía Local, entre ellas el conductor de un vehículo y un ciclista. Durante el ataque de los primeros, el primero de ellos también resultó herido grave, según informaron las fuentes. La atleta se encontraba entrenando cuando los dos canes se escaparon de la finca y comenzaron a morderla. Además, tras sufrir heridas de considerable gravedad ha tenido que ser operada de las extremidades.

Los agentes de Policía acudieron hasta el lugar de los hechos para atender a las dos víctimas. En ese instante, vieron regresar a los perros para realizar un nuevo ataque a los dos afectados. Para tratar de ahuyentarles, realizaron varios tiros al aire y golpearon los quitamiedos. Esto propició que los perros regresasen a la finca de la cuál se habían escapado horas antes.

La Policía localizó posteriormente al dueño de los mismos, S. W. C., de 29 años, quien se personó en la finca y facilitó las labores de recogida de los canes por parte del lacero municipal. Los dos perros no están registrados, no tienen chip y no tienen cartilla de vacunación. Fueron trasladados al albergue municipal de animales de Serín y se ha abierto un procedimiento judicial.

Carmen Corujo, antes de una competición.

"Me querían matar, algo les pasaba porque vinieron directamente a por mí por detrás en cuestión de segundos, no pude casi ni reaccionar, me tiraron al suelo y empezaron a darme dentelladas por todo el cuerpo", ha explicado la atleta a 'El Comercio'.

Más ataques

No es la primera vez que los dos perros se escapan de la finca y se trasladan hasta un núcleo urbano cercano para cometer un ataque sobre personas. Previamente ya hubo un aviso a comienzos de mes, lo hizo que se terminasen de completar las sospechas sobre los autores de los hechos.

El pasado día 12 la Policía Local recibió otra llamada informando del ataque de los mismos perros a tres personas, dos de ellas presentaban mordeduras en las piernas y fueron atendidas por personal sanitario. En aquella ocasión los canes se quedaron en el interior de la finca a cargo del propietario.