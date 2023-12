Mo Katir acepta el reto de Aregawi en la San Silvestre Vallecana: "Puedo bajar de los 27 minutos"

Apenas faltan horas para que se dispute la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana. Las calles de Madrid ya se preparan para acoger una cita imprescindible para todos los aficionados del atletismo en una carrera que congregará a varias de las grandes estrellas del atletismo en el último día del año.

El subcampeón mundial de cross y plusmarquista mundial de 5K y segunda mejor marca de la historia en 10K, Berihu Aregawi, será la gran estrella de esta edición. El etíope llega con toda la mayor de las ambiciones. "Es mi primera vez en Madrid. Voy a intentar conseguir mi mejor marca aquí, la que logré en Laredo (26:33)", señaló el atleta. Además, durante la estelar presentación de la prueba, cayó rendido a España. "Es un país que me gusta mucho y que me trae muy buenos recuerdos", apuntó el que es uno de los grandes favoritos para batir el récord de la carrera.

Enfrente tendrá a un rival de muchísimos kilates como es Mohamed Katir. El ganador de la prueba en 2021 no se amilanó ante la presencia de Aregawi y concretó que podrá luchar contra el etíope para romper la marca de los 27 minutos. "Por los test previos que he realizado, creo que puedo bajar de 27 minutos", relató el murciano. Además, como poeta aficionado que es, Katir hizo una promesa si gana este domingo. "Si gano a esta leyenda, no solo escribo una poesía, escribo un libro sobre la Vallecana", espetó.

También hubo palabras de otra de las grandes figuras de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana de esta edición como es Mario García Romo, que debuta en la carrera. "Llevaba mucho tiempo queriendo correr aquí. Es un placer disfrutar de esta experiencia que es la Vallecana. Es el sitio perfecto para debutar en un 10K", explicó el salmantino. A pesar de ser una novedad y tener dudas sobre su rendimiento en un perfil tan particular, el plusmarquista nacional de la milla se marcó un reto particular de gran nivel y recalcó que intentará "pelear por bajar de los 28 minutos".

Yago Rojo será otro de los nombres propios al presentarse con las ilusiones renovadas al dejar atrás las lesiones. "Cheptegei nunca ha tenido un chofer tan rápido como yo", explicó en tono divertido el madrileño, que el año pasado ayudó a la organización con los transfers de atletas. Su plan para este año ha cambiado radicalmente, ya que buscará dar su mejor versión. "Es una carrera muy especial para mí. De pequeño, la veía con la familia, luego fui creciendo, la fui corriendo y he llegado a ser sexto en la Vallecana. Este año quiero estar por debajo de mi marca aquí, 28:27, y, si hay posibilidad, luchar por el podio", asintió.

Mo Katir, en la presentación de la San Silvestre 2023. San Silvestre Vallecana

Tariku Novales se quitó presión de encima, ya que batió hace unos días el récord de España de maratón, y aseguró que llega a la carrera con el objetivo de "hacer marca personal aquí, que si no me equivoco es 29:12". "Como desafío, me puedo plantear romper la barrera de los 29 minutos", dijo gallego.

Por su parte, Fernando Carro confirmó que llega en un gran estado de forma y que peleará por estar en las posiciones delanteras. "Voy a luchar el podio, siempre y cuando no cometa mi error habitual, en Vallecas. Ahí me acuerdo de mi abuelo, y las ganas me hacen crecerme, exponerme demasiado y luego lo pago. Creo que he aprendido la lección y voy a hacerlo mejor que nunca en esta carrera con magia", resaltó el plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos.

Estelar prueba femenina

Y si la prueba masculina promete un nivel espectacular, con la plusmarca del ugandés Jacob Kiplimo en serio peligro (26:41), las estrellas de la carrera femenina no se han querido quedar en un segundo plano. La noche del 31 de diciembre puede ser de gran atletismo… y de récords.

La israelí Lonah Salpeter, componente del mejor equipo de atletismo del mundo, el NN Running Team, llega en mejor forma que el 2021, cuando quedara en tercer lugar. Sin ponerse límites, Salpeter viene a por todas: "La carrera es realmente espectacular, y qué mejor manera de acabar el año que corriendo en Madrid. Espero correr muy rápido mañana, porque estoy mejor que en 2021, y si se puede, bajar de los 30 minutos para estar cerca del récord de la prueba", comentó Lonah Salpeter. Cabe recordar que la plusmarca de la prueba está en manos de la keniana Brigid Kosgei desde 2018 con 29:54. La ganadora del Maratón de Tokio, segunda en Nueva York, o medalla de bronce en el Mundial de Eugene 2022 puede estar en esos registros asombrosos.

Con eso suena la etíope Ababel Yeshaneh, podio en los tres maratones majors de Estados Unidos: Chicago, Nueva York y Boston. "Es la primera vez que corro en Madrid, y mi debut en una carrera de 10 kilómetros. Seguro que, impulsada por estas rivales, conseguiré un gran crono", comentó Ababel Yeshaneh, que en la lucha con Salpeter tiene a su favor que cuenta con mejor marca que la israelí en medio maratón. Ella, junto a Salpeter, Likina Amebaw -etíope afincada en Peguerinos (Ávila)- y la nueva plusmarquista nacional de maratón, Majida Maayouf, serán las grandes aspirantes al triunfo y al podio mañana en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Laura Luengo, durante su intervención en la presentación de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana. San Silvestre Vallecana

Con esos puestos de honor sueña la extremeña Laura Luengo. Tras un año de ensueño, con el título nacional de medio maratón, récord de España de la distancia, y mínima para los Juegos Olímpicos de París en maratón, Laura Luengo suena con coronarse en la clásica de final de año: "No hay mejor manera de acabar el año que corriendo la Vallecana. El mejor colofón a un año en el que incluso me he sorprendido yo misma”, comentó Laura Luengo, que tampoco quiso hablar de puestos ni marcas, aunque sí realizó una apuesta en directo con su pareja Yago Rojo: "Nos jugamos una cena a ver quién logra un mejor puesto general, si Yago o yo".

Por su parte, Laura Priego se mostró encantada de repetir en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, donde siempre ha rendido a gran nivel: "Se me da bien este circuito. Es la tercera vez que corro la Internacional, y en 2021 fui la mejor española y el año pasado la segunda. Ataré en corto a Laura Luengo, porque aunque nos une una gran amistad, creo que va a ser una rival muy dura", declaró la de Alcorcón, que hizo su propio vaticinio para mañana: "Creo que va a haber una española en el podio, y pienso que se va a romper el récord de la prueba que tienen Marta Domínguez con 31:35".

