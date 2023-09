La selección española de críquet se hace viral entre éxitos: exhibición y billete para disputar el Europeo

Si hay un deporte que es poco conocido en España ese es el críquet. Una disciplina a la que se juega con un bate y una pelota, pero que no es el béisbol, y en la que se enfrentan dos equipos de once jugadores.

Aunque su origen es incierto, se suele situar en la Edad Media. Surgió en Inglaterra y ahora es una modalidad de culto en los países de la Mancomunidad Británica de Naciones y de la India. Donde casi no ha arraigado es en España. Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales con motivo de una de las imágenes que ha dejado la selección nacional.

El combinado nacional se ha clasificado para disputar el próximo Europeo. Sin embargo, lo más comentado no ha sido el brillante resultado del equipo, si no una imagen que se ha viralizado en redes sociales de la peculiar alineación titular escuchando el himno de España y en la que la mayoría de los jugadores no parecen de origen español, si no más bien asiático.

La selección española de críquet se hace viral en redes sociales

Hace algo más de un año, el 17 de septiembre de 2022, España hacía historia al conseguir por primera vez la clasificación para disputar el Europeo de críquet. Solo unos días después, a mediados de octubre, el combinado nacional conseguía colgarse la medalla de bronce tras vencer a equipos tan importantes como Escocia, Irlanda o Países Bajos.

Ahora, un año después, la selección española de críquet vuelve a ser noticia gracias a esa nueva clasificación para un Europeo en el que intentarán defender esa prestigiosa posición en el podio. Sin embargo, el combinado nacional no ha copado titulares por este brillante éxito, si no que lo ha hecho por la enorme repercusión que ha generado en redes sociales.

[El deporte, la última arma de las mujeres afganas para movilizarse contra el régimen talibán]

Las imágenes de la alineación titular de la Selección de críquet, en la cual muchos de los jugadores no parece de origen español, escuchando el himno nacional con aparente sentimiento ha corrido como la pólvora en internet.

Los comentarios en tono humorístico no se han hecho esperar y eso ha provocado que muchos se interesen por este equipo que antes ni sabían que existía. No obstante, hay que aclarar que todos los integrantes del equipo son españoles de primera generación o de segunda generación con origen pakistaní.

Esta es la selección española de críquet. pic.twitter.com/qUmEQ8154D — hugogrinann 💙🤍 (@hugogrinann) September 28, 2023

El críquet es un deporte sin tradición en España y que cuenta con pocos medios, pero que es el segundo que más beneficios económicos genera a nivel turístico y el segundo más seguido en el mundo solo por detrás del fútbol. En España, el críquet todavía está muy lejos de esos niveles, pero gracias a fenómenos como este, cada vez más personas descubren su existencia.

Sin ir más lejos, el Consejo Superior de Deportes no tiene esta disciplina catalogada como un deporte y no hay ningún campo en todo el territorio nacional que se considere específico de críquet. Así pues, las personas que realizan esta práctica tienen que jugar en la mayoría de ocasiones en campos de fútbol.

[Así es Virat Kohli, la estrella de críquet y de Instagram que gana más dinero que Bale y De Gea]

A pesar del tono cómico que ha rodeado a la repentina aparición en redes sociales de la selección española de críquet, lo cierto es que el combinado nacional ha cuajado una participación espectacular. Propia de una potencia europea de esta disciplina.

La clasificación para el Europeo ha llegado tras ganar a Francia por siete wickets y después de acumular cuatro victorias consecutivas. Un billete para el certamen continental que llega con España invicta y como una de las favoritas de cara a la fase final que se disputará en Cártama, en Málaga, del 16 al 20 de octubre. Quizás otra medalla, y ese ansiado oro, sirva para que el críquet gane repercusión en nuestro país y no solo sea noticia por cuestiones virales como ha sucedido ahora.

Sigue los temas que te interesan