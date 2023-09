El FC Barcelona, acusado de cohecho: sanciones económicas y deportivas a las que se enfrenta

El escenario del 'caso Negreira' ha cambiado, especialmente, para el FC Barcelona. La entidad catalana ha sido imputada por un presunto delito de cohecho por los más de siete millones de euros que pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Cambia el tipo penal, que antes era de delito de corrupción entre particulares, y se agrava.

El cohecho es un delito cometido por aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dádiva o regalo (en forma de dinero o favores, por ejemplo) a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, señala que José María Enríquez Negreira "tenía la condición de funcionario público a efectos penales dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente del CTA".

El juez instructor alerta en el auto que "debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español" por los pagos del Barça a Negreira. Concluye que "el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos".

El Barça, que se sentaría en el banquillo ante un jurado popular (compuesto por ciudadanos empadronados en Barcelona), está imputado como persona jurídica y no personalmente, como sí ocurre con los Negreira (padre e hijo) y los directivos investigados (Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Óscar Grau y Albert Soler). Estos se enfrentan a penas de entre tres y seis años de prisión. El club, en cambio, se personificará como imputado con el nombramiento de un representante legal (un abogado, por norma general).

Ni Joan Gaspart ni Joan Laporta, partícipes también de los sobornos entre 2001 y 2010, están imputados. Pero el nuevo tipo penal deja abierta la posibilidad de que sí lo sean en el futuro, en tanto que el juez haga los cálculos de la prescripción del delito.

Las penas para el Barça

Varias preguntas surgen con el cambio de tipo legal: ¿A qué sanciones se enfrenta el FC Barcelona ahora que es acusado por cohecho? ¿Puede el 'caso Negreira' provocar el descenso del club o una expulsión de la Champions? Por la vía penal, en este escenario, las consecuencias pueden ser las siguientes.

Según el artículo 31 bis del Código Penal, a una persona jurídica se le puede imponer una fuerte multa de seis meses hasta cinco años. El artículo 33, dentro de la calificación como grave del delito, añade penas que van desde la suspensión de actividad hasta, en caso extremo y remoto, la disolución de la propia entidad.

El equipo de abogados penalistas del FC Barcelona ya contemplaba la hipótesis de que el juez instructor del caso Negreira imputara un delito de cohecho a los directivos del club investigados y "está trabajando desde el primer día todos los aspectos de esta causa", según desveló EFE citando a un portavoz del club catalán.

La misma fuente ha señalado que, mientras tanto, la entidad azulgrana no realizará ninguna valoración al respecto. Desde el club catalán aseguran que no se ha notificado aún oficialmente esta imputación por cohecho.

Consecuencias deportivas

En caso de que la pena fuera la suspensión de actividad, el FC Barcelona tendría que dejar de competir -tanto a nivel nacional como internacional- durante el periodo que se determinara en la sanción. Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga no pueden actuar ante unos hechos que para ellos han prescrito pasados tres años, siendo el último pago de 2018.

Volvía a hacer hincapié Javier Tebas, presidente de LaLiga, este jueves tras conocerse la imputación del Barça: "No tenemos competencias porque ocurrieron a nivel administrativo. No hemos podido abrir un expediente porque está prescrito. Veremos qué sanción puede tener cuando termine el ámbito penal. Las leyes no se pueden hacer retroactivas en este tema, es una disfunción de la Ley del Deporte", comentó en un acto en Oporto.

Aleksander Ceferin, durante el Congreso de la UEFA EFE

Diferente es el escenario a nivel europeo, donde la UEFA ya estudió dejar al FC Barcelona fuera de la presente edición de la Champions League como sanción por el 'caso Negreira'. El pasado 27 de julio decidió finalmente admitir al club azulgrana en sus competiciones y suspendió temporalmente su procedimiento. Este, aún así, podrá ser reanudado, de oficio o a petición de los Inspectores de Ética y Disciplina (IED) encargados del caso, en base a la evolución del caso por la vía penal en España.

UEFA podría volver a actuar con esta nueva imputación, habiéndose reservado previamente una decisión futura sobre la admisión/exclusión del Barça de sus competiciones oficiales.

