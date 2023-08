Escándalo en el atletismo: Somalia envía a la sobrina de la vicepresidenta de la Federación a los Mundiales

Las competiciones de atletismo, a veces, son escenario de escenas muy polémicas. Es lo que ha sucedido recientemente en los Juegos Mundiales Universitarios, la competición más importante para jóvenes atletas que sueñan con convertirse en profesionales, pero que todavía son grandes promesas.

Este certamen está dando la vuelta al mundo por un hecho muy polémico que ha protagonizado Somalia, país que se ha convertido en protagonista por una decisión cuanto menos controvertida. Durante una de las pruebas de los 100 metros lisos, llamó la atención la presencia de una atleta que generaba comentarios por su aspecto.

Se trataba de la atleta de Somalia, estado que está siendo objeto de críticas por haber enviado hasta una competencia tan importante a una atleta fuera de forma y con evidentes señales de sobrepeso. Una circunstancia particular que terminó de conformar un clima de vergüenza total cuando se celebró la prueba, ya que la joven somalí dejó el peor tiempo de la historia, a años luz del resto de sus rivales.

Somalia provoca la vergüenza mundial del atletismo

La joven que se ha convertido en protagonista de esta bochornosa historia es Nasra Ali Abukar. Ella fue la enviada especial de Somalia para representar al país en los Juegos Mundiales Universitarios, una competición que cuenta con una enorme importancia dentro del calendario juvenil de grandes promesas.

Este certamen se está celebrando durante estos días en la ciudad de Chengdu, en China, y es organizado por la FISU, la Federación Internacional de Deportes Universitarios. A él suelen acudir los mejores atletas universitarios del mundo para enfrentarse en deportes como fútbol, gimnasia o atletismo.

La pobre Nasra, con evidentes problemas físicos y en un estado de forma muy mejorable, terminó firmando un tiempo de 21,81 segundos para recorrer los 100 metros de la carrera. Casi 10 segundos más lenta que el resto de las competidoras. De hecho, la ganadora fue la brasileña Gabriela Silva Mourao que cerró la prueba en un tiempo 11,4 segundos. Este resultado ha sido considerado como el más lento de la historia de las pruebas internacionales.

Unas imágenes que han provocado que Somalia se vista con el traje de la vergüenza del deporte mundial. Los vídeos de la joven Nasra Ali Abukar han provocado una profunda indignación en redes sociales y muchas se han mostrado críticas con esta escena. Sin embargo, la polémica creció cuando salió a la luz la identidad de la joven.

Lo más grave de la situación es que Nasra Ali Abukar no es atleta profesional, sino que es familiar de un alto cargo de la Fundación de Atletismo de Somalia, el estamento que hace las veces de federación deportiva del estado para estas disciplinas. Se trata, nada más y nada menos, que de la sobrina de Khadija Adan Dahir, la vicepresidenta de la Fundación de Atletismo de Somalia.

Tras esta decisión, el organismo ha sido acusado de nepotismo, no solo porque se tratara de una elección hecha a dedo, si no porque la joven no tenía preparación alguna. Un acto con el que han conseguido hundir la reputación deportiva del estado. Además, no solo la vicepresidenta ha recibido críticas, también el presidente del estamento.

Los ataques se han producido en masa en las últimas horas, ya que se ha puesto en entredicho la gestión del Ministerio de Juventud y Deportes, el cual debería haberse asegurado de enviar representantes preparados y capacitados para competir y defender los intereses del país.

Ante esta situación, Mohamed Barre Mohamud, ministro de Juventud y Deportes, ha tenido que salir a pedir perdón por lo sucedido. En primer lugar, asegurando que no sabía como Nasra Abukar había llegado hasta ahí para representar, de tan mala manera, a Somalia. La primera decisión que se ha tomado al respecto ha sido la suspensión de las funciones de la vicepresidenta de la Federación Nacional de Atletismo, Khadija Aden Daahir.

Por su parte, la Asociación Universitaria de Somalia ha explicado también que no había enviado a ningún corredor a China como parte de un equipo oficial somalí al considerar que no estaban preparados para esta competición. Sin embargo, Khadija Aden Daahir ha felicitado recientemente a su sobrina por su intervención en esta polémica carrera.

