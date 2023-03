La nueva vida de Marina Alabau, de campeona olímpica de windsurf a empresaria turística

El Mar Menor tiene flow para la campeona olímpica Marina Alabau. Corría el año 1999 cuando ganó un Campeonato del Mundo de Windsurf y otro de España, en categoría infantil, tras pasar por el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos. En la víspera de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, también se concentró en el CAR, y se llevó el oro. El próximo 30 de marzo, la deportista regresará a la albufera murciana, a su talismán, pero esta vez, para participar en el Congreso de Turismo Deportivo La Manga 365, donde hablará sobre su experiencia en la élite de las olas y su actual carrera como empresaria de éxito que gestiona apartamentos turísticos.

"Gané algunos de mis primeros eventos en el Mar Menor: tenía 14 años", recuerda con cariño Marina Alabau (Sevilla, 1985). "¡Imagínate la suerte que me trae Murcia!", añade risueña en conversación con EL ESPAÑOL. La transición del Olimpo deportivo a la vida terráquea, a veces suele ser complicada y traumática, para los deportistas que se han machacado a diario para rendir al máximo nivel, debido a que al retirarse no encuentran un proyecto dentro del mercado laboral. No es el caso de esta sevillana porque se ha reciclado como empresaria del sector turístico, donde gestiona apartamentos costeros en su lugar de residencia: Tarifa.

"Tengo diez apartamentos y cuatro nuevos en camino para alquilarlos", tal y como destaca Marina Alabau, campeona olímpica, mundial y europea en la especialidad de windsurf. "Las inversiones hay que tenerlas cerca porque se controlan y se gestionan mejor", según aconseja, en su nuevo rol profesional, en el que también se incluye participar como ponente, en eventos de primer nivel, para aportar su experiencia vital, como lo hará en el Congreso de Turismo Deportivo La Manga 365.

"Hablaré del mar y de los deportes acuáticos que es lo mío", según avanza Alabau, al respecto de la conferencia 'Pasión por el agua', que ofrecerá el próximo jueves, a partir de las 12.30 horas, en el Club Náutico Dos Mares.

Marina Alabau, durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde ganó el oro.

- Usted se retiró en 2021, siendo una deportista con años por delante para estirar su carrera. ¿Alguna vez ha pensado en volver al circuito profesional?

- Marina Alabau: No me he replanteado volver. Yo primero tuve la transición del deporte olímpico a competir en modalidades no olímpicas y después dejé el windsurf. He tenido la suerte de que invertí en el ladrillo desde los 17 años y en el tema económico me ha ido bien: vivo de los apartamentos turísticos. No me puedo quejar, me dedico a disfrutar de la vida porque he pasado de estar todo el día sacrificada, entrenando, cansada, midiendo mis calorías y mis horas de sueño profundo, a estar disfrutando del deporte sin medir a cuántas pulsaciones voy.

De manera que mi transición ha sido bastante buena. Ni por todo el oro del mundo vuelvo atrás, pero eso no significa que no haya disfrutado de aquella época, lo que ocurre es que ahora estoy en otra etapa de mi vida que también estoy disfrutando mucho.

Tan volcada está en su nueva actividad profesional que es sencillo encontrar anuncios donde ella misma promociona Malabau Beach House: su conjunto de siete estudios. Prueba de ello es una publicación en Booking: la plataforma de búsqueda de tarifas de viaje y alojamiento. "Soy Marina Alabau, campeona olímpica de windsurf y amante del mar y el deporte. Los Malabau se encuentran a 30 metros de la playa de los Lances, donde se encuentran los chiringuitos más populares de la playa y también junto al centro de la ciudad [...]", tal y como publicita ella misma.

"Los deportes náuticos son importantes para generar muchísima economía y empleo", según reflexiona la campeona olímpica, consciente de todo el turismo y la actividad hostelera que genera para Tarifa la visita de los amantes del windsurfinsurf, el kite surf, el surf...

- Usted se ha reciclado profesionalmente, pero a veces es complicado pasar del circuito olímpico a la vida civil...

- Marina Alabau: Hay gente que termina odiando el deporte y se dedica a beber y a sentarse en el sofá. También los hay que siguen haciendo deporte. Mi modalidad es muy agradecida y me encanta practicarla. Al margen de la adrenalina que te da, segregas endorfinas que te sientan superbién. Es un deporte agradecido, en medio del mar y mientras que el cuerpo me lo permita lo voy a seguir practicando.

Es increíble encontrarte animales tan bonitos mientras navegas , te hace conectar con el medio y ser + consciente de toda la vida que hay ahí abajo. Sabias que el 80% de los plásticos acaban en el mar?

Cuando hay olas, Marina surfea, si sopla el viento, navega, y cuando las condiciones climatológicas no dan para ninguna modalidad acuática, coge la bicicleta. "Sigo muy activa con el deporte, para mí no es un entrenamiento, es pasarlo bien". Cada semana se machaca entre tres y seis días, pero sin la presión a la que antes estaba sometida para lograr un palmarés kilométrico: ganó cinco veces el Campeonato Europeo RS-X de vela (2007, 2008, 2009, 2010 y 2012); se alzó con un Campeonato del Mundo (2009); un oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012…

- Cuando la profesión de uno es ser deportista de élite, me imagino que nunca termina de retirarse porque no deja de entrenar...

- Marina Alabau: Yo voy al agua todos los días y me encanta. Para mí, el windsurf era mi pasión. También hacía surf, kitesurf, y todos los deportes de deslizamiento sobre el agua. Ahora ha salido la modalidad nueva del wingfoil, yo resido en Tarifa, he visto cómo ha ido cogiendo popularidad y lo tuve que probar. La verdad es que me encanta el wingfoil porque es supersencillo de montar y de llevar en el agua: es muy ligero, divertido, y mucho más fácil que el windsurf. Se puede decir que evolucionas más rápido con la técnica y engancha más porque es más sencillo.

- ¿La práctica del wingfoil sería viable en el Mar Menor donde se celebra el congreso del que usted es ponente?

- Sí, hay suficiente profundidad y este deporte se puede practicar tanto con olas como con el mar plano. O sea, que debe ser ideal para el wingfoil. Un mar plano es un plus para aprender porque es más fácil y da menos miedo.

La campeona olímpica Marina Alabau practicando la nueva modalidad del wingfoil. @marinalabau

De cuando en cuando, Marina cambia el traje de empresaria por el neopreno para volver a competir en campeonatos de wingfoil. "Participo en algunas competiciones cuando me apetece", tal y como confiesa a EL ESPAÑOL. "En el wingfoil llevas una tabla pequeñita, en las manos coges un ala y vas volando sobre el agua: es una especie de híbrido entre el windsurf y el kite surf. Al ir volando, llevas poco rozamiento y te permite llevar un ala pequeñita en las manos. Lo que yo suelo hacer son olas y freestyle". Pueden dar fe de ello, algunas imágenes espectaculares que ha publicado en su cuenta personal de Instagram [@marinalabau].

Tales instantáneas muestran que sigue en forma, al igual que a los 35 años, cuando decidió colgar la tabla tras ser considerada la mejor deportista española del año 2012, en los Premios Nacionales del Deporte, o de haber recibido la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2013). Alabau necesitaba parar y dedicarle todo su tiempo a su querida hija, tal y como indicó en el mensaje de despedida que colgó en sus redes sociales, el mismo día que se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio:

"Espero que hayáis disfrutado de mis campeonatos todos estos años, pero estoy lista para cerrar este ciclo y abrir uno nuevo. Estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido y muy orgullosa de poder dedicar más tiempo a mi niña, y dejar la maleta y los entrenos a un lado. ¡Gracias por todo, mundo olímpico!"

- ¿Qué se le viene a la memoria cuando echa la vista atrás a su larga trayectoria deportiva?

- Marina Alabau: Muy buenos recuerdos, de viajar por todo el mundo. He aprendido tres idiomas sin esfuerzo y tengo amigos de verdad en todo el mundo. He cumplido mis sueños y no cambiaría nada. Ahora, después de haberlo dejado, me doy cuenta de lo duro que era. Tuve una transición durante la cuarentena por el Covid que fue un antes y un después en mi vida.

Desde los 16 años he estado con una maleta, cogiendo aviones, viajando por el mundo sin parar, sin estar más de diez días seguidos en mi casa, y cuando me encerraron en mi casa, con mi niña, sin ir a hoteles, sin tanto estrés, me metí en una zona de confort que no conocía. Una vez que estaba en esa zona, me di cuenta de lo dura que había sido mi vida porque era lo único que viví.

El inglés, el francés y el portugués le ayudan a ser una anfitriona que se entiende con todos los turistas que apuestan por sus apartamentos Malabau Beach House: ubicados en la Urbanización Los Lances de Tarifa. Este municipio de la provincia de Cádiz, según el Instituto Nacional de Estadística, registra una media de 2.679 pernoctaciones de turistas nacionales y 5.227 de visitantes extranjeros.

A buen seguro que todos los asistentes al Congreso de Turismo Deportivo La Manga 365, tomarán nota de todo lo que cuente Marina Alabau sobre su experiencia como deportista, las lecciones que aprendió en las victorias y en las derrotas y cómo aplicar esas experiencias deportivas en la vida personal y profesional.

Uno de los apartamentos Malabau Beach House que la campeona olímpica gestiona en Tarifa para alquiler turístico.

Alabau no será la única crack que intervenga en este evento en La Manga, donde también participará David Meca, nadador de aguas abiertas que suma más de cien títulos internacionales, o Theresa Zabell, doble campeona olímpica de vela y actual presidenta de la Fundación Ecomar.



"Expertos y profesionales reconocen que el Mar Menor es el mejor campo de regatas de toda Europa", tal y como destaca el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez. "Tenemos un enclave privilegiado por la singularidad que supone tener dos mares: el Mar Menor y el Mediterráneo, más de 300 días de sol al año y una temperatura media de 19 grados centígrados".

- ¿Cuál es el objetivo de este congreso?

- Juan Francisco Martínez: El Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia para el periodo 2022-2032, es la hoja de ruta que rige nuestras políticas turísticas, fue consensuado con nuestros empresarios, y tiene como uno de sus retos atraer turistas durante todo el año a todos los territorios de esta comunidad. Dentro de esa estrategia, el llamado 'turismo azul' juega un papel clave para poner en valor los recursos y atractivos que atesoran los municipios de costa, más allá del modelo clásico de sol y playa.

Por ello, trabajamos en el posicionamiento de La Manga del Mar Menor como destino ideal para la práctica de deportes náuticos durante todo el año y para la celebración de grandes eventos deportivos de enero a diciembre. Este congreso pone en valor todas estas cuestiones de la mano de personas que por su trayectoria deportiva aportan un valor añadido fundamental.

El Congreso de Turismo Deportivo La Manga 365 está generando unas expectativas altas en el sector. Prueba de ello es que está previsto que se desplieguen expositores de empresarios de La Manga, Cabo de Palos y Cartagena, aprovechando la afluencia de público que generarán las ponencias de las estrellas del deporte, las mesas redondas y la sesión de coaching que tendrá como colofón una comida networking gratuita.

Los directores generales del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y de Deportes, Juan Francisco Martínez y Francisco Javier Sánchez, respectivamente, junto a organizadores y participantes en la prueba del Circuito Nacional de Vóley Playa 2022, celebrado en La Manga.

- ¿Qué impacto prevé que generará este congreso deportivo para el sector turístico y hostelero?

- Juan Francisco Martínez: Tiene que contribuir a seguir generando actividad turística en La Manga y en el Mar Menor, más allá del verano, ya que gracias a este evento y a la participación prevista en el mismo, más empresas y entes federativos van a tener la oportunidad de conocer en primera persona las infraestructuras turísticas y deportivas del entorno.

- ¿Qué acciones prevé desarrollar su departamento en torno al turismo deportivo en lo que queda de año?

- Hemos puesto en marcha un Plan de Turismo Deportivo, impulsado por nuestro presidente, Fernando López Miras, y con una sinergia perfecta entre la Dirección General de Deportes y el Instituto de Turismo de la Región, está incentivando la celebración este año de más de 150 grandes eventos deportivos, con una inversión estimada de más de 2 millones de euros. A priori, eso supone un impacto en el sector turístico de más de 20 millones.

El catálogo de pruebas que ha albergado el litoral murciano hasta ahora, va desde la natación en aguas abiertas, a los juegos del agua, el triatlón, la pesca, las motos náuticas, o la vela. Una categoría en la que también compitió Marina Alabau en el Mar Menor, cuando era una adolescente en la que ya se vislumbraba que marcaría un antes y un después en la historia de los deportes acuáticos de este país.

Aunque en esta ocasión, de cara al congreso de La Manga, la sevillana avanza que no aprovechará para entrenar sobre las aguas de la emblemática albufera: "Voy a aprovechar para montar con la bici y hacer turismo porque cuando fui al Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos, lo único que hacía era ir del comedor a entrenar y de la habitación al gimnasio".

