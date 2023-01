Escándalo en Francia: Bruno Martini, presidente de la liga de balonmano, investigado por pedofilia

Escándalo de épicas proporciones en Francia. Bruno Martini, presidente de la liga de balonmano del país, está siendo investigado por posibles delitos de pedofilia. El que fuera leyenda de las porterías en el estado galo y ahora máximo responsable de la LNH se enfrenta a grandes problemas al estar relacionado con delitos de corrupción de menores y de posesión de material pornográfico de carácter pedófilo.

Martini, a sus 52 años, se enfrenta al momento más duro de su vida después de haber sido una institución en el balonmano francés. Consiguió ser campeón mundial en los años 1998 y 2003 y está considerado como uno de los mejores porteros de la historia de la selección gala. Sin embargo, ahora está muy cerca de terminar entre rejas.

Tal y como informa el medio galo FranceInfo, Martini ya ha prestado declaración y se encuentra en libertad provisional después de que el pasado lunes le fueran incautadas imágenes pedófilas de carácter pornográfico en varios de sus dispositivos informáticos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad realizaron un exhaustivo registro en el domicilio que posee en la ciudad de París y allí hallaron todo el material.

Una investigación que se ha prolongado durante los últimos dos años, momento en el que fue denunciado por un joven con el que había tenido contacto a través de internet. El chico, que por aquel entonces tenía 13 años, aseguró que Bruno Martini había contactado con él a través de una red social y que durante sus conversaciones le había propuesto intercambiar contenido sexual, incluidos vídeos, y que incluso le había invitado a su domicilio.

Bruno Martini, exjugador de balonmano francés, durante un acto

Sin embargo, el joven aseguró también que no habían llegado a conocer en persona a Martini. No obstante, el chico puso en conocimiento de su madre la situación y ambos acudieron a la policía para denunciar los hechos, dando comienzo a la investigación. Como era de esperar, el actual presidente de la liga de balonmano no utilizaba su nombre real, pero la policía fue capaz de encontrarle a través de un pseudónimo.

Bruno Martini, en problemas

La investigación también determinó que hasta el momento no había constancia de que hubiera más víctimas que hubieran tenido un contacto similar con Bruno. El estudio de los cuerpos de seguridad estuvo abierto durante meses. En su defensa, Martini, en el momento de su declaración, aseguró que creía que el chico tenía 15 años y no 13 como realmente tenía.

Tras más de 48 horas de intenso interrogatorio, Bruno Martini quedó en libertad provisional a la espera de que el juez decida si le termina imputando o no. En este caso le podría corresponder una pena inferior a cinco años de prisión además de una elevada multa económica.

La noticia ha supuesto un importante shock en Francia, ya que Bruno formó parte de una de las generaciones más doradas de la selección con esos dos títulos mundiales que luce su palmarés. Además, también pasó por España y por la Liga ASOBAL donde militó en las filas del Teucro de Pontevedra y en el Cangas. En Francia también ha ocupado puestos de gran importancia como su etapa como manager general de la sección de balonmano del PSG.

