Dani Quesada consigue el oro tras brillar en el Mundial de Taekwondo; Iván García, plata

El deporte español vuelve a estar de enhorabuena. Un nuevo éxito ha llegado, esta de la mano del taekwondo gracias a Daniel Quesada. Éste ha logrado el oro en el Mundial en la división de 74 kilos tras vencer al brasileño Edival Pontes por un resultado de 2-0. Hacía once años que no se conseguía un resultado igual.

Quesada se mostró muy superior a su rival en la gran final y dominó las dos mangas para llevarse el triunfo. En la primera, decantó la balanza gracias a una patada clave a 17 segundos del final lo que le hizo marcharse por delante con 4-0. Pese a recibir varias penalizaciones por tiempo, se hizo con la primera con un resultado de 4-2.

En la segunda manga, el taekwondista brasileño arriesgó más de la cuenta al ponerse 4-0 por delante. Sin embargo, enorme reacción de Quesada provocó que se fuese por delante tras darle la vuelta de manera fantástica a la situación. Su precisión en los instantes finales provocó que fuese 8-4 a favor del español.

¡Hoy nos despertamos con una gran noticia! 😀



👉 @DQuesadaPodium CAMPEÓN DEL MUNDO en -74kgs 🌍 🥇



👉 Iván García SUB CAMPEÓN DEL MUNDO en +87kgs 🌍 🥈



🥋 @TAEKWONDORFET pic.twitter.com/HfcKtc1CXs — Comité Olímpico Español (@COE_es) November 18, 2022

Desde hace once años, España no lograba un éxito de tal calibre en el mundo del taekwondo. El último en ganar un oro en el Mundial fue Joel González en 2011 en la categoría de 58 kilos. En aquella ocasión se impuso en la final al portugués Rui Bragança en Corea, un hito que consiguió apenas un año antes de coronarse campeón olímpico en Londres 2012.

Plata para Iván García

No se quedaron únicamente las alegrías en el taekwondo con Dani Quesada. Iván García logró también la medalla de plata tras caer derrotado frente al mexicano Carlos Sansores por un resultado de 2-0. El español se quedó con la miel en los labios tras realizar un gran fase final.

[La historia detrás de la primera victoria de España en el Mundial de polo: "No somos un deporte elitista"]

Pese a no conseguir, el oro García se sinceró y explicó que la presión había podido con él en los momentos claves. "Salí un poco tirado de más y ahí pienso que me pasó factura, también es verdad que tenía que tirar mucho más de cabeza", expresó a EFE tras el combate. "Había que estar en otro nivel y yo no supe gestionarlo y al final él lo hizo muy bien", terminó tras felicitar a su rival.

En total, España acumula cuatro medallas en el Mundial que se está disputando en Guadalajara (México). Al oro de Dani Quesada y la plata de García hay que sumar otra plata de Jon Cintado (80 kilos) y el bronce de Cecilia Castro (58 kilos). Una gran actuación que demuestra el poderío que hay en nuestro país en esta modalidad deportiva.

Sigue los temas que te interesan