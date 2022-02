Asunción Loriente sigue al frente del remo español: fracasa la moción de censura de Gómez-Raggio

Asunción Loriente seguirá siendo la presidenta de la Federación Española de Remo tras no prosperar la moción de censura presentada en su contra. La votación, realizada este miércoles, resultó con 37 votos a favor de la moción, 22 en contra y dos en blanco. Fracaso de José Agustín Gómez-Raggio, abogado con pasado en Ciudadanos que aspiraba al cargo y ha estado en el centro de la polémica en los últimos días.

Gómez-Raggio se quedó a dos votos de los necesarios (39) para que la moción se hiciera efectiva y Loriente fuera relegada del cargo. La presidenta del Remo en España ya denunció en una entrevista en EL ESPAÑOL los ataques recibidos: "Quieren echarme por ser mujer", decía.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Comité Olímpico Español (COE), de forma conjunta, y la Confederación de Federaciones Deportivas (COFEDE) habían emitido este miércoles sendos comunicados en los que lamentaban que la presidencia de una federación pueda caer en manos de "una persona que insulta gravemente, a través de las redes sociales, a responsables políticos de todo signo e instituciones de todo nivel, con tuits cargados de odio, incluso dirigidos a ciudadanos de otras nacionalidades".

Los organismos reaccionaron de esta manera a la moción de censura presentada contra Asunción Loriente, por parte de José Agustín Gómez-Raggio, autor de tuits en los que llama "hijo de puta" a Pedro Sánchez y a Pablo Casado.

CSD, COE y COFEDE "respetan las decisiones de los órganos de las federaciones basadas en sus propios marcos normativos, estatutos y reglamentos". Pero les resulta "muy difícil de concebir" que la presidencia de una federación sea responsabilidad de quien profiere esos insultos.

"Cabe recordar que las federaciones deportivas españolas son entidades privadas con competencias públicas delegadas y, consecuentemente, ejercen funciones institucionales en España y representan a nuestro país ante las instancias deportivas internacionales", señalan CSD y COE.

"Que esa representación la ostente quien ha dirigido comentarios de odio en toda dirección resulta, a nuestros ojos, realmente grave".

En parecidos términos se expresa COFEDE: "Las Federaciones Deportivas de nuestro país gozan de una gran reputación ante todas las instituciones públicas y privadas y de la misma forma a nivel mundial, que no podemos enturbiar con aportaciones que van en contra de los valores olímpicos", dice tras referirse al carácter "racista y xenófobo" de otros comentarios de Gómez-Raggio.

Asunción Loriente

Loriente, única mujer al frente de una federación olímpica española, preside Remo desde 2018 y fue reelegida el pasado junio con 4 votos a favor, 9 abstenciones y un voto nulo. Sin embargo, siete meses después el 70% de la asamblea había secundado la moción.

El pasado lunes, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) desestimó un recurso presentado por Loriente en el que pedía la suspensión cautelar de la tramitación de la moción de censura.

La presidenta entendía que la admisión a trámite de la moción no era conforme a derecho "al no constar acreditado que las personas físicas y jurídicas" que la plantearon, en concreto los clubes firmantes, "conserven la condición de asambleístas", al no estar en posesión de una licencia federativa.

Pero el TAD consideró que la normativa reglamentaria de la federación "no incluye entre las causas de cesación de los asambleístas la no tramitación de la cuota".

