22 medallas olímpicas y un equipo de La Liga: los ecos de Eufemiano, el ‘rey’ del dopaje que no era delito

Eufemiano Fuentes ha vuelto a poner en jaque al deporte nacional. El médico, protagonista de las grandes redes de dopaje en España como el 'caso Puerto' o el 'caso Galgo', rompió de nuevo su silencio para sembrar de dudas a nombres de referencia en el país como Fermín Cacho. Fuentes, durante su intervención en Lo de Évole, incluso puso el foco en el que fuera Secretario de Estado para el Deporte, el socialista Jaime Lissavetzky.

El médico fue detenido en 2006 por la 'operación Puerto', considerada una de las grandes redes de dopaje de la historia de España. Durmió en la cárcel y logró la libertad tras el pago de una fianza. En 2010 volvió a ser detenido, esta vez por la 'operación Galgo'. Y en 2016 fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid.

Durante la entrevista manchó los éxitos de numerosos deportistas, aunque sin dar nombres. También señaló al Estado, pues puso en el foco a Jaime Lissavetzky. Y se centró en Fermín Cacho como principal cliente y ayudanete del Secretario de Estado. "Un año antes del estallido de la Operacion Puerto recibí una propuesta para volver a la federación para preparar a equipos para las olimpiadas de Pekín 2008. Esa avanzadilla la hace una persona del PSOE cercana a Jaime. Esa persona era Fermín Cacho. Querían que preparara al equipo olímpico. Pero sobre la marcha le contesto que no", llega a relatar.

Unas revelaciones que podrían abrir una nueva investigación y que, hasta que se esclarezcan los hechos, deja en el limbo parte de la historia del deporte nacional.

Los éxitos en duda

Eufemiano Fuentes controló a la perfección el lenguaje. No quería meterse en más conflictos judiciales y acusar a deportistas de dopaje durante la competición podrían acarrearle nuevos frentes en los juzgados. Por ello, en todo momento optó por la vía de sembrar la duda y la insinuación en lugar de la aclaración.

Por ejemplo: "Yo creo que los atletas españoles usaban EPO en Barcelona 92'. No lo puedo afirmar, pero díria que sí. Los que yo preparaba no lo necesitaban". Unas declaraciones que han puesto en duda una cita histórica para el deporte nacional. Esos Juegos Olímpicos, donde España se llevó hasta 22 medallas, son la gran referencia para muchos. Tras las palabras de Fuentes, esa imagen puede cambiar notablemente. Pero, ¿quiénes ganaron medalla por entonces?

Fermín Cacho. Real Federación Española de Atletismo

España se repartió las 22 medallas de la siguiente manera: 13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce. Sumó también 33 diplomas olímpicos, aunque el valor de estos es menor. Fermín Cacho, el que puede ser gran perjudicado de la entrevista, se llevó el oro en los 1.500 metros. También lo hizo Almudena Muñoz en judo, Miriam Blasco en la misma disciplina pero de 54 kg, Daniel Plaza en los 20 km marcha, Francisco Sánchez y Jordi Joan Calafat en vela, al igual que Theresa Zábell y Patricia Guerra, Luís Doreste y Domingo José Manrique, o incluso José María Van der Ploeg; López Zubero en 200 metros espalda, la selección de fútbol masculino, la de hockey femenino, la de tiro con arco masculino y José Manuel Moreno en la contrarreloj de ciclismo en pista.

También llegaron más metales como los de Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez en los dobles de tenis (plata), Antonio Peñalver en atletismo o incluso Faustino Reyes en boxeo. Éxitos y más éxitos sobre los que ahora sobrevuela la duda, pues Fuentes no especificó medallas, categorías ni género.

Sin embargo, no es el atletismo y las olimpiadas la única disciplina afectada, porque el médico también dejó en el aire una colaboración con la Real Sociedad. Y no con una plantilla cualquiera, sino la que logró el subcampeonato de La Liga en la temporada 2002/2003. Uno de sus mejores resultados en la competición doméstica de los últimos tiempos y sobre los que, ahora, también hay incógnitas por resolver.

"Yo no fui médico de la Real Sociedad, pero les asesoré de alguna forma. Es posible que eso tuviera algo que ver con su buen rendimiento en el segundo puesto que consiguieron en liga en el 2003", indicó sobre los pagos de cerca de 60.000 euros. Aquella temporada, el conjunto vasco logró la 'plata' gracias a los 76 puntos cosechados -a dos del campeón Real Madrid-. En ese equipo había nombres como el de un joven Xabi Alonso que ya despuntaba, un histórico como Kovacevic o la potencial goleadora de otro nombre del recuerdo del fútbol como Nihat.

Cuando el dopaje no era ilegal

Eufamiano Fuentes quedó absuelto en 2016 por la Audiencia Provincial de Madrid. La 'operación Puerto' quedaba cerrada porque no se podía probar que hubiera cometido un delito contra la salud pública. Sin dopaje, era la única vía para condenar a Fuentes. La duda para muchos podría estar en por qué no fue condenado. Y la respuesta puede ser sencilla: por los tiempos legales.

En 2006, cuando estalla la 'operación Puerto', el dopaje no era ilegal en España. No se tenía demasiado en cuenta. Solo si afectaba a la salud del deportista. Sin embargo, cuando Fuentes es detenido no hay ninguna base legal para condenarle por la trama de dopaje, sino como mucho por delito contra la salud pública.

La Guardia Civil interviene en una operación contra el dopaje

"Nunca se ha llegado a explicar bien. La ley se presenta al Congreso justo unos meses después de que se hagan las detenciones de la 'operación Puerto'. Las detenciones son en mayo y en junio se presenta para aprobación la ley. Las detenciones se hacen apenas unas semanas antes de que empiece el trámite y se aprueba en 2007. Por esa diferencia de tiempo, lo que sucede antes, la 'operación Puerto', no era delito de dopaje, podría ser contra la salud pública", relata a EL ESPAÑOL Alberto Yelmo, abogado especialista en la materia.

"La práctica de esas autotransfusiones no era delito de dopaje, aunque posteriormente se aprobase, no se puede aplicar de forma retroactiva. Se estuvo discutiendo si era delito contra la salud pública y se consideró que no, aunque se demostraron las autotrasfusiones, pero no fue suficiente". Porque en 2016 llegó esa absolución en una sentencia de gran calado en la que, aunque se daba por confirmado que existían esas autotransfusiones de sangre, el hecho de no probarse que fuera tratada con medicamentos, imposibilitó asociarla al delito contra la salud pública.

Cómo se persigue

Varios expertos en el derecho deportivo explican a EL ESPAÑOL cómo se ha legislado en los últimos años y la modificación que se puede llevar a cabo si el anteproyecto de la Ley de Antidopaje sale adelante tras ser aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre.

El abogado Alberto Yelmo estudió en 2017 cómo se perseguía el dopaje en España. Entre 2011 y 2016 localizó hasta 14 resoluciones judiciales que condeban estos hechos. Sin embargo, nunca afectaban a las estrellas. "Estudié si había condenas, si se perseguía a nivel judicial, y sí. Pero nunca jamás se han aplicado los mismos criterios para el alto rendimeinto que para el amateur. Las condenas que encontré eran en culturismo, casos menores. De las tres grandes operaciones -Puerto, Galgo y Estrobo- ninguna acabó en condena para entrenador, médico o deportista".

Otros como José Domingo Monforte, también especialista en el derecho deportivo, inciden en que el regimen actual "no sanciona al deportista, sino al que lo hubiere prescrito". Al deportista únicamente se le puede 'castigar' con el "regimen administrativo, no penal". Respecto al anteproyecto que se está gestando, el experto asegura que aún puede sufrir numerosas modificaciones y que, más allá de actualizar las sustancias de la Agencia Mundial, aumentará la diferencia entre deportistas de élite y los amateur.