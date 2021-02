9 de 9

El rapero estadounidense Meek Mill ha sufrido un aluvión de críticas por algunas de las rimas filtradas de su nuevo tema 'Don't worry (RIP Kobe) -'No te preocupes (DEP Kobe)-, en colaboración con Lil Baby.

Y es que, pese a que el tema pretende ser una especie homenaje a Kobe Bryant, quien falleció en 2020 en un fatal accidente de helicóptero, ha sido tachado de ofensivo e irrespetuoso. Un verso tiene la culpa: "And if I ever lack I'm going out with my chopper, it be another Kobe" -'Y si alguna vez me falta, salgo con mi helicóptero, será otro Kobe', en castellano-.