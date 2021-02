Zidane y su más difícil todavía: las lesiones del Real Madrid y el dato que se olvida

El Real Madrid sigue afectado por una importante plaga de lesiones a la que no se atisba un final. Si bien esta semana se esperaba que el número de bajas se redujera, lo único que ha hecho ha sido incrementar por culpa de las molestias en el aductor de Karim Benzema. En total, son nueve ausencias con las que contará Zinedine Zidane en el partido de este sábado contra el Valladolid.

Cayó Dani Carvajal el fin de semana en su reaparición y cayó Benzema al notar molestias en la sesión del jueves. Siguen con sus recuperaciones Sergio Ramos, Éder Militao, Álvaro Odriozola, Marcelo, Fede Valverde, Eden Hazard y Rodrygo. Demasiadas bajas en un momento clave de la temporada con el regreso de la Champions League y en plena persecución al Atlético de Madrid en La Liga.

Muchos problemas para Zidane, que tocado su núcleo titular. El Real Madrid se ha quedado de un plumazo sin cuatro de sus pilares, que son Ramos, Carvajal, Hazard y Hazard. Cuatro futbolistas indiscutibles para el técnico francés en su equipo titular que no estarán en Pucela y apuntan a perderse la ida de los octavos de Champions contra el Atalanta en Bérgamo.

Zinedine Zidane y Sergio Arribas, antes del cambio LaLiga

"No entiendo lo de las lesiones, son muchas y estoy preocupado", decía Zidane en rueda de prensa el pasado fin de semana tras ganar al Valencia. No esperaba, como el resto, que el castigo fuera a más y perdiera días después al futbolista más indispensable en su plan sobre el terreno de juego, Benzema. Zidane, acostumbrado a las lesiones, está teniendo que hacer auténticas malabares con su equipo.

Sin equipo de gala

Hay un dato que no pude mejor lo que está siendo la temporada del Real Madrid. A estas alturas, en mediados de febrero, disputadas 24 jornadas de Liga y a punto de reanudarse la Champions, el conjunto blanco no ha podido alinear ni un solo partido a su equipo de gala. Los madridistas podrían recitarlo de carrerilla (Courtois; Carvajal, Varane, S. Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Hazard), pero la realidad es que ninguno hemos podido ver a los once a la vez de inicio en un partido.

Las bajas, ya sea por lesión o por positivo en coronavirus, están siendo una constante para el Real Madrid esta temporada. Ya van cerca de 40. Una auténtica pesadilla. Contra el Valladolid se llega al punto crítico, con nueve lesionados y solo 11 jugadores de campo del primer equipo disponibles. La cantera está teniendo que ocupar los importantes huecos que están dejando las lesiones y ya van un puñado de partidos así.

Recortando al Atleti

Lo sorprendente es que el Madrid siga siendo competitivo. El equipo blanco suma tres victorias consecutivas en Liga (Huesca, Getafe y Valencia) y ha podido recortar puntos a un Atleti que en el mismo tiempo, habiendo jugado cuatro partidos, ha empatado dos (Levante y Celta). Es decir, estando en las condiciones en las que está el Madrid, con su enfermería a rebosar, mantiene viva la esperanza de poder remontar en Liga.

Se ha machacado mucho al Madrid y a Zidane esta temporada. Los resultados no están siendo buenos, eso es una obviedad, pero el técnico francés se está enfrentando a un más difícil todavía casi semana a semana. Seguir así con las lesiones es casi insostenible en lo que a luchar por títulos se refiere, pero si se da con una solución este equipo puede aspirar a todo y acabar la temporada de una manera que pocos apostarían a comienzos de año. Con lo ya hecho está más que demostrado.

[Más información: Mariano, entre la Champions League y su venta: día clave con el Real Madrid]