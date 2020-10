Daiya Seto, el rey derrotado de la natación japonesa: una infidelidad puede costarle los JJOO

Hablar de Daiya Seto es hablar de un auténtico ídolo en Japón, de un verdadero reclamo y de unas de las grandes imágenes del deporte nipón. Daiya Seto es uno de sus mejores deportistas y uno de los mejores nadadores del país asiático. De hecho, su liderazgo está tan consolidado que se trata del capitán de la selección de natación.

Sin embargo, Seto ha cometido un error casi imperdonable que ha supuesto la gran caída de su carrera y de su vida. Un desliz que no solo podría costarle su trayectoria como profesional, sino que también puede tener graves perjuicios para su bienestar personal. El actual campeón japonés se encuentra perdido y hundido, en un callejón sin salida y dependiendo de su familia para saber qué va a hacer de aquí en adelante.

En el horizonte se encuentran los Juegos Olímpicos de Tokio, una oportunidad única para brillar ante el mundo, pero que ahora mismo parecen muy lejanos para él a pesar de tratarse de una de las mayores garantías de medalla de su país, especialmente en el mundo de la piscina. El deporte, en especial en Japón, le ha dado la espalda a este campeón de 26 años que ha roto a su familia y, por ende, a sí mismo.

La infidelidad de Daiya Seto

El gran error de Daiya Seto no es otro que haber cometido una infidelidad que podría haber roto su matrimonio y que podría alejarlo de su familia. El prestigioso nadador ha sido pillado quedando con una mujer, diferente a su pareja lógicamente, en un hotel, encuentro que rápidamente fue publicado en diferentes medios y que ha adquirido tal repercusión que ni el propio nadador ha tenido oportunidad de negar. La infidelidad era un hecho consumado y a Seto no le ha quedado más remedio que incluso reconocerlo públicamente.

Tal ha sido el revuelo generado que Daiya Seto ha decidido emitir un comunicado donde asume su error y las consecuencias del mismo. Asegura estar destrozado por su engaño y por este desliz que ha puesto en riesgo una estabilidad ganada con cada brazada y con cada viraje.

Daiya Seto con su pareja Instagram (daiya_seto)

En estos momentos, Daiya Seto afirma encontrarse solo y ha transmitido que ha dejado su situación personal en manos de su familia, ya que deben ser ellos quienes decidan qué debe suceder ahora después de haber cometido un error tan grave como el que ha hecho. La pérdida de su estabilidad familiar puede afectar directamente a su carrera, la cual se encuentra en un momento crucial, ya que el objetivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se trata de la gran meta de su trayectoria profesional, algo que parece haber tenido en cuenta demasiado tarde y que seguramente no pensó cuando decidió fructificar sus encuentros extramatrimoniales en aquel hotel.

Seto, que reconoció que su acto hirió profundamente a su familia y a sus seguidores, podría ver como debido a su infidelidad, su carrera deportiva sufre un revés del que quizás no se pueda recuperar, lo que supondría una pérdida importante para su país y para la natación mundial debido a su éxito y a su enorme repercusión en el continente asiático.

Un golpe a su carrera

Este terrible error puede afectar directamente a su bienestar personal y familiar, lo que se traduciría también en un agravio importante para la situación mental de un deportista que se encuentra en año olímpico, por segunda vez. Sin embargo, la simple situación de haber hecho trizas su vida personal no es el único gran impedimento que se le ha presentado al nadador de 26 años.

Seto, quien sabe si solo por decisión propia o por presiones recibidas desde las altas esferas niponas, ha decidido renunciar a la capitanía de la selección de natación de Japón, justo en un momento trascendental de su carrera, cuando se encontraba en su cenit y con el mayor objetivo de su vida a poco menos de un año.

Daiya Seto, concentrado antes de una prueba Instagram (daiya_seto)

Sin embargo, las pérdidas deportivas no se han quedado ahí, sino que se han traducido en golpes incluso más duros que sí ponen en jaque toda su carrera profesional. El primero de ellos, tras su renuncia a la selección, ha llegado desde la máxima instancia del deporte japonés. El Comité Olímpico de Japón ha decidido dejar de contemplar a Daiya Seto como uno de sus grandes deportistas, rompiendo con él todos los acuerdos que tenían sobre sus derechos de imagen, lo que ha supuesto un tremendo revés para sus aspiraciones desde este momento en adelante.

Esta decisión del Comité Olímpico Japonés ha traído una cadena de sucesos funestos para la repercusión internacional y la imagen de Daiya Seto que afectan gravemente a su carrera, especialmente en el ámbito económico.

Seto en la piscina con alguno patrocinadores Instagram (daiya_seto)

El nadador japonés ya ha recibido la llamada de muchos de sus patrocinadores, como la importante aerolínea Nippon Airways, para romper todos sus acuerdos con él, dejándole más solo que nunca, atado de pies y manos sin poder tomar un camino profesional y haciendo muy difícil solventar su situación, ya que el aporte económico que suponen este tipo de patrocinadores son básicos para la supervivencia económica de los deportistas y de sus carreras, algo que sin duda Seto acusará en los próximos meses hasta que su situación tome un rumbo definitivo alejado de todo el ruido mediático generado en su país, si es que algún día consigue ahuyentarlo por completo.

Lo cierto es que en Japón no han perdonado su terrible desliz y han demostrado una vez más ser una sociedad diferente, donde la imagen al exterior y el respeto les importan más que los éxitos, y no han querido que Seto, sinónimo de infidelidad y de ruptura de una familia en estos momentos, les represente ante el mundo.

La caída de un campeón

La caída de Daiya Seto, que todavía no se ha producido, pero que va camino de ello si no encuentra la redención de su familia y de todo un país, podría marcar un antes y un después en la natación nipona. No se trata de un nadador cualquiera, ni de un deportista cualquiera, sino que se trata de una persona que ha llevado la imagen de Japón hasta lo más alto.

Daiya Seto es el actual campeón del mundo de 200 y 400 estilos, por lo que está considerado como uno de los mejores nadadores de la época reciente y como una de las grandes esperanzas de poder hacer algo realmente destacable en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aunque ahora esté por ver si realmente podrá llegar en condiciones físicas, mentales y económicas para competir en igualdad con sus rivales.

Seto durante una competición Instagram (daiya_seto)

Además, sus récords no solo responden al último año de competición real, el 2019, sino que ya en este 2020 posee, por ejemplo, la mejor marca mundial del año en los 400 estilos establecida en el mes de enero, dejando un registro sencillamente espectacular al que nadie ha sido capaz de acercarse. También en ese mes de enero, Seto fue capaz de establecer el récord nacional de los 200 mariposa, y solo unas semanas antes, en el mes de diciembre del año pasado, fue capaz de establecer el récord del mundo de los 400 estilos en piscina corta.

La hegemonía y el poder de Seto sobre la piscina le hacen ser uno de los mejores en la actualidad. En estos momentos lidera el ranking mundial de los 200 metros estilos y fue plata en la prueba de los 200 mariposa de los campeonatos del mundo. Además, sumado a todo esto tiene sus impresionantes registros del año 2019, cuando estableció siete de las diez mejores marcas del año en los 400 metros estilos, una auténtica barbaridad que dan buena muestra de su poderío y del gran estado de forma que vivía en las últimas temporadas.

Daiya Seto tras ganar una competición Instagram (daiya_seto)

Una carrera plagada de éxitos, con cuatro títulos mundiales cosechados desde el año 2013 que le han llevado a ser uno de los referentes en todo el planeta de la natación en los 200 y 400 metros estilos y que le hicieron estar presente en el podio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, donde sumó un bronce a su extenso palmarés. Por ello, su mayor objetivo era llegar a la cita olímpica de Tokio en su mejor forma para intentar conseguir el oro y poner el gran broche a su carrera, algo que sin duda está más en el aire que nunca.

