Ricardinho anuncia que dejará el Movistar Inter

Ricardinho ha anunciado que al final de esta temporada dejará el Movistar Inter. El portugués finaliza contrato con el club en la presenta campaña y no lo renovará. De esta manera, finaliza su etapa en el equipo madrileño que comenzó en 2013. El futbolista ha compartido la noticia a través de su cuenta de Instagram.

"Es el momento y quería anunciar mi decisión. No hubo intención de renovar y terminaré esta pagina de oro. El Inter me lo ha dado todo y yo creo que también he hecho crecer al club. Seguiré siendo un profesional e intentaré ganar todos los títulos posibles. Ya veré donde iré. Estoy muy agradecido", indicó en el vídeo en el que dejó en el aire su futuro.

Ricardinho, nacido hace 34 años en Valbom, ficho por el Movistar Inter en la campaña 2013/2014 procedente del Benfica.

Ricardinho, en el partido ante el Levante. Foto: intermovistar.com

Con el equipo de Torrejón de Ardoz ha ganado cinco ligas (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), una Copa del Rey (2015), tres Copas de España (2014, 2016 y 2017), tres Supercopas de España (2015, 2017 y 2018) y dos Copas de Europa (2017 y 2018). Como internacional portugués ganó la Eurocopa de 2018. Fue nombrado mejor jugador del mundo en 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

