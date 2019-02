Lindsey Vonn tras su caída: "Estoy vieja para esta mierda; no soy Tom Brady""

La estadounidense Lindsey Vonn no pudo concluir la prueba de supergigante que se disputó este martes en Are (Suecia), dentro de los Mundiales de esquí alpino, al sufrir una caída en el primer tercio de la prueba. Tras acabarse la prueba, la estadounidense habló sobre ello.

"Sentí como si me golpeara un camión de 18 ruedas, ¡pero estoy genial!". A pesar de ello, también se mostró disgustada por su actuación. "Mi primer pensamiento fue '¡Qué demonios! ¿Por qué estoy de nuevo en la valla?' Era como '¿Por qué estoy aquí? ¡Estoy demasiado vieja para esta mierda!".

Vonn, que anunció su retirada el pasado viernes tras disputar las pruebas de supergigante y descenso en los Mundiales, intentó ir a por todas en su bajada y tras impactar con tres banderas de forma consecutiva, se desequilibró y acabó chocando contra la red de protección lateral. Tras cinco minutos en los que la carrera estuvo interrumpida, la esquiadora se pudo incorporar por su propio pie y bajó esquiando hasta la meta saludando a los aficionados.

Este domingo será su última prueba como esquiadora profesional: "Mis rodillas son las mismas que antes de la carrera. Creo que me molestará el cuello. El viento me sacó de la pista y mis costillas también están doloridas. Estaré bien, el domingo en el descenso será genial".

Vonn tendrá una última operación tras la disputa de los Mundiales y ahora espera disfrutar de la vida. "¡Estoy jodida! Lo sé desde hace tres años, era sólo cuestión de tiempo. El análisis que me dieron es que sólo podría dar unos pasos. Ya no tengo más pasos que dar. Sé que tendré dolor el resto de mi vida pero no lo cambiaría. No tengo cartílago ni menisco, sino barras, placas y tornillos. Tengo mucho por hacer. Mi cabeza esta bien y eso es todo lo que necesito".

Los logros de Tom Brady

Vonn hizo mención al jugador de los New England Patriots que este domingo se alzó con la Super Bowl: "No todo el mundo puede ser Tom Brady y ganar la Super Bowl un millón de veces. Con todas las lesiones que he tenido, ganando en cinco eventos, es realmente emocionante y estoy orgullosa de ello y no tengo problema con las 82 u 87 victorias en Copa del Mundo. Ojalá hubiera podido lograrlo pero no quiero tomar más riesgos el resto de mi vida. No estoy triste por ello, lo acepto. Es tiempo de disfrutar y tener algo de diversión y fiesta".

[Más información: Lindsey Vonn, la mejor esquiadora de la historia, anuncia su retirada].