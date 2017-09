Canelo - Golovkin, el verdadero Combate del Siglo

Un “Combate del Siglo” es aquel que hace Historia y se convierte en un clásico. El que queda, no solo en los anales del boxeo, sino en la mente de los aficionados y perdura a lo largo de generaciones. Es un Hearns vs Hagler, o un Leonard vs Durán. Es un combate entre los mejores boxeadores de su generación, en el que no hay un claro favorito y en el que, en un momento dado, puede llegarse a mascar la tragedia.

El Canelo vs Golovkin enfrenta a los dos mejores pesos medios del mundo que además son, posiblemente, los mejores boxeadores libra por libra del momento. Dos boxeadores con un récord extraordinario y sobre todo dos guerreros que no rehúyen la pelea, con lo que en algún momento del combate la batalla cuerpo a cuerpo está asegurada.

El combate es vital para estos púgiles, pues ambos lo necesitan para pasar a la Historia. El que venza saldrá con el título no oficial de “mejor boxeador del mundo libra por libra”. Golovkin lleva años buscando este enfrentamiento, pero los mentores de Canelo, inteligentemente, lo han evitado esperando a que Saúl adquiriese la experiencia y madurez necesaria. Hace tan sólo tres años aceptar este combate hubiese sido un suicidio por parte de Canelo, quien a sus 23 años de edad acababa de perder con Floyd Mayweather, por quien se vio ampliamente superado. La derrota ante Mayweather, sin embargo, supuso para Saúl el paso por la universidad del boxeo. A raíz de él aprendió a boxear dosificándose, a medir los tiempos, a mejorar su técnica y sus piernas. La derrota con Floyd hizo de Canelo el gran boxeador que es hoy.

LOS PROTAGONISTAS

Saúl “Canelo” Álvarez (49/1/1 con 34 KOs) tiene de su parte la juventud, la velocidad de golpeo y la mejor técnica defensiva.

Genady Golovkin (37 /0 /0 con 33 KO) tiene a su favor el tamaño, la mayor fuerza y pegada, un jab poderoso y un gran dominio de la distancia.

Canelo Álvarez hizo su primer combate amateur a los 13 años y a los 15 debutó como profesional.

Golovkin ha boxeado desde los 15 años y ha sido campeón del mundo amateur y subcampeón olímpico. Disputó 350 combates con sólo 5 derrotas. Como profesional no conoce la derrota, tiene el mayor porcentaje de KOs (89%) de todos los campeones de peso medio y jamás en su vida ha sido noqueado.

El momento del combate beneficia, sin duda, al mejicano, quien a sus 27 años aúna la juventud y la experiencia necesaria, encontrándose en su mejor momento de forma física y madurez técnica.

Hace tan sólo unos meses la mayor parte de los aficionados y entendidos del boxeo hubiesen apostado por la victoria de Golovkin, pero el último combate de Canelo, en el que mostró una enorme superioridad sobre el campeón mejicano Julio César Chavez Jr. junto a la última actuación de Golovkin frente a Jacobs, donde mostró algunas debilidades, han igualado las apuestas.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BOXEADORES

No hay unanimidad entre los aficionados ni entre los profesionales del boxeo. El resultado es difícil de pronosticar y ahí, precisamente, radica el interés de esta pelea.

Saúl 'Canelo' Álvarez es el boxeador mas joven. Es más rápido que Golovkin y tiene una mejor técnica defensiva. Sabe “rodar” los golpes girando la cabeza cuando le llegan para que no le hagan daño y es un gran contragolpeador.

Normalmente boxea retrocediendo para poder contragolpear. Sus grandes victorias siempre han sido contra boxeadores ofensivos. Canelo es un hooker, es decir, un boxeador que usa como golpe de avance el croché de izquierda. Este golpe es efectivo en la media y corta distancia y a menudo, para poder conectarlo, se refugia en las cuerdas, dejando entrar a su oponente para aprovechar su fallo y lanzar el hook. Sus combinaciones de golpes son, a veces, vertiginosas.

Sus golpes mas poderosos y efectivos son los crochés y uppercuts, golpes curvos que conecta en la media distancia.

La principal debilidad del mejicano reside en sus piernas. Se encuentra cómodo en la distancia donde puede practicar su defensa y conectar sus golpes, pero le cuesta boxear con púgiles que se mueven de piernas y le desestabilizan. Los peores combates de Saúl han sido con “bailarines” como Mayweather o Erislandy Lara.

Genady 'GGG' Golovkin es el púgil de mayor tamaño. Es más fuerte que Canelo y tiene una pegada demoledora. Tiene en contra la edad, que tras muchos años de boxeo y casi 400 combates, puede pasar factura. Aunque sólo se suele destacar su pegada y poderío físico y sin tener la defensa depurada de Canelo, Golovkin es mucho más de lo que la gente ve. Es más lento que Canelo, pero es un maestro del timing y de la distancia, y esto vale mas que la velocidad.

El secreto de GGG radica en su sentido del equilibrio y de la distancia, así como en su jab de izquierda. Golovkin siempre está en la posición justa para poder conectar sus golpes con potencia. Mantiene esta distancia gracias a un movimiento constante de sus piernas. No persigue a su contrario, sino que le corta las salidas agobiándole continuamente. A simple vista da la impresión de no estar sacando golpes, pero mantiene una presión permanente que agota al rival. Esta presión y un jab de izquierda largo y potente son sus principales armas.

EL COMBATE

Es un combate difícil de pronosticar, puesto que ambos contendientes tienen armas suficientes para hacerse con la victoria. Los dos son grandes encajadores y tienen una gran fuerza mental.

Aunque la mayoría de los analistas pintan el combate como el típico choque del boxeador contra el pegador, yo no estoy de acuerdo. Ambos son técnicos y ambos son pegadores. El combate lo ganará el que consiga imponer su táctica.

A mi modo de ver no es fácil que se produzca un KO en los primeros asaltos. Ambos conocen la peligrosidad del rival y serán cautos. Golovkin no saldrá, como cree la mayoría, a buscar un KO al principio del combate. Impondrá su jab desde la larga distancia para abrir la guardia de Canelo y conectar sus poderosos directos de derecha “overhand”, utilizando el movimiento de piernas para cortar las salidas al mejicano y manteniendo la distancia larga en la que Canelo no puede conectar su peligroso croché de izquierda y los golpes al cuerpo.

Un dicho del boxeo reza: “Don´t hook with a hooker” y Golovkin lo va a seguir a rajatabla. Canelo, por el contrario, tiene que buscar la media distancia, donde pueda conectar sus crochés de izquierda y uppercut a la mandíbula. Para ello debe evitar el jab del kazajo e imponer su mayor velocidad.

Yo veo un comienzo de combate con mucha cautela por parte de los dos contendientes. Cada uno intentará imponer su distancia y sus golpes. A partir del séptimo asalto se impondrá la estrategia de uno de los dos, que será el que prevalecerá. En ese momento, la táctica dejará paso al crudo combate y el castigo entre los boxeadores será brutal. Es posible que se llegue al final del combate, pero mi impresión es que esto no ocurrirá.

Mi pronóstico es que Golovkin impondrá su distancia con el jab y conseguirá una victoria antes del límite. Dicho esto, estamos hablando de boxeo y de un Combate del Siglo, donde cualquier cosa puede pasar.

***José Luis Serrano ha sido dos veces campeón de España de boxeo y tiene el título de entrenador nacional por la Federación Española de boxeo. Imparte clases en Fightland.