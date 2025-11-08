Marco Bezzecchi se lleva su cuarta pole del año y Álex Márquez se cae en Portimao

Había sido el más consistente del fin de semana en el circuito portugués de Portimao, pero una caída en los compases finales de la sesión de clasificación privó de la pole a Álex Márquez. Esta circunstancia fue aprovechada por Marco Bezzecchi para encaramarse en la primera posición y sumar su cuarta pole del año, tras las logradas en el Red Bull Ring, Misano y Mandalika, en una primera línea de la parrilla sin una sola Ducati.

El piloto italiano de Aprilia estará acompañado en la primera línea de la parrilla por Pedro Acosta, en su mejor clasificación del año, y Fabio Quartararo, que tuvo que pasar por la repesca.

Álex Márquez lideró la primera tanda de la sesión de clasificación por delante de Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, pero una caída cuando restaban dos minutos para el final le llevó a caer hasta la quinta plaza en la parrilla, justo por detrás de Pecco Bagnaia. Este resultado le descarta matemáticamente de la lucha por el BMW al mejor piloto de las qualys de toda la temporada, premio que será para su hermano Marc pese a estar ausente desde Indonesia.

La caída de Álex Márquez cuando luchaba por llevarse la pole en Portimao 🤯



El piloto italiano tomó rápidamente la delantera con un crono de 1:37.556 que nadie pudo mejorar. Este registro le sirvió para superar por 150 milésimas a Pedro Acosta, que aseguró su presencia en primera línea de la parrilla por primera vez esta temporada tras ser cuarto de Austin y Motegi.

La segunda fila de parrilla la cierra Johann Zarco, la mejor Honda por delante de Joan Mir (séptimo). Jack Miller y Fabio di Giannantonio completan la tercera línea.

La cuarta línea de la parrilla será para Pol Espargaró, sustituto del lesionado Maverick Viñales, Fermín Aldeguer y Ai Ogura.