Máximo Quiles, el heredero y protegido de los Márquez que ya revoluciona el Mundial como lo hizo Marc

Máximo Quiles (Murcia, 19 de marzo de 2008) se ha convertido, a sus 17 años, en el nombre más ilusionante del motociclismo español.

Su irrupción en el Mundial recuerda inevitablemente a la de Marc Márquez, no solo por sus logros tempranos, sino por las asombrosas coincidencias cronológicas y la relación directa que mantiene con el propio octocampeón y su hermano Álex.

Con su primera victoria en el Gran Premio de Italia en Mugello, Quiles ya no es solo una promesa: es una realidad que pisa fuerte y con pasos firmes hacia la élite.

Una pasión precoz

Desde muy pequeño, el murciano dio señales de que estaba destinado a destacar sobre dos ruedas. Con tan solo 4 años se subió a una moto por primera vez y a los 6 ya competía en campeonatos regionales.

En 2017, cuando aún no había cumplido los 10, arrasó en todos los torneos de mini motos 4,2 a nivel nacional.

Fue campeón de España, de la Cuna de Campeones, del MotoDes y de la Copa Levante. Solo un año después, con apenas 10 años, ya sumaba un campeonato de Europa. La progresión fue tan imparable como natural.

En 2019 conquistó el campeonato nacional de Mini GP 190 y participó por primera vez en el Campeonato de España de Superbike, una categoría ya orientada a la formación de futuros pilotos mundialistas.

Máximo Quiles, en la European Talent Cup

En 2021, su aterrizaje en la European Talent Cup fue fulgurante. De la mano del Team Honda Laglisse, se proclamó campeón en su primer año con apenas 13 años.

Pero no sería su única hazaña en la categoría. Tras un paréntesis en 2022, regresó en 2023 con el Aspar Team y se convirtió en el primer piloto en repetir título, algo inédito hasta entonces.

Sus números en esa segunda etapa fueron apabullantes: cinco victorias y dos podios adicionales en 11 carreras, acumulando 187 puntos. Quiles ya no era solo una promesa: era una apuesta segura.

Simultáneamente, Quiles brillaba en la Red Bull Rookies Cup, uno de los trampolines más reputados hacia el Mundial. En 2022 fue tercero en la general, repitiendo esa misma posición en 2023.

Aunque en 2024 descendió al quinto lugar, lo hizo envuelto en polémica por un incidente en Mugello que terminó con su exclusión del GP de Holanda. Fue un toque de atención para quien ya demostraba una agresividad muy marcada en pista.

Debut mundialista limitado

Para 2025, el equipo CFMoto Gaviota Aspar le confió una plaza en el Mundial de Moto3.

Sin embargo, Quiles no pudo participar en las dos primeras carreras del año por reglamento: no había cumplido aún los 17 años. Lo hizo el 19 de marzo de 2025, habilitándose así su debut en Austin.

Allí firmó una actuación memorable: clasificó segundo, a solo 110 milésimas de la pole, y cruzó la meta en quinta posición.

Su determinación y capacidad para medirse con los veteranos de la categoría dejaron claro que su lugar está entre los mejores.

Apenas dos meses después, en el mítico circuito de Mugello, Máximo Quiles logró su primera victoria mundialista.

Lo hizo en una carrera extraordinaria, marcada por una lucha cuerpo a cuerpo hasta la última curva con su compatriota Álvaro Carpe, al que superó por tan solo 6 milésimas de segundo.

Esa victoria cerró una trilogía iniciada con su primera pole en Le Mans y su primer podio en Silverstone, dibujando un patrón que recuerda inevitablemente a Marc Márquez.

Un espejo perfecto

Los paralelismos entre Máximo Quiles y Marc Márquez parecen más obra del destino que del azar:

- Primera pole: Le Mans para ambos (Marc en 2009, Máximo en 2025).

- Primer podio: En suelo británico (Donington para Marc, Silverstone para Quiles).

- Primera victoria: En Mugello, y con apenas unas semanas de diferencia en edad (Marc con 17 años y 109 días; Quiles con 17 años y 95 días).

Incluso el margen de victoria es comparable: Marc batió a Nico Terol por 33 milésimas, Máximo a Carpe por 6.

Quiles reconoció con asombro: "Acabo de hacer todo igual al jefe. Si me dicen esto hace años, no me lo creería".

Los Márquez, más que mentores

La relación entre Máximo Quiles y los hermanos Márquez es profunda y determinante. Desde 2023, el murciano forma parte de Vertical Management, la agencia fundada por Marc y Álex.

Fue el primer piloto representado por la empresa, pero su vínculo con ellos va más allá de lo profesional. Marc entrena regularmente con él y le ha guiado con discreción, sin presión.

El propio Márquez pidió a la prensa: "No pongáis presión al joven talento. Él tendrá su propia carrera". Y esa carrera, por ahora, avanza por la senda del éxito.

Quiles, por su parte, absorbe como una esponja la experiencia de su mentor: "Aprendes mucho. No me presiona. Después de las carreras sí hablamos y me siento muy feliz", explicaba recientemente.

Pese a los halagos, Quiles mantiene los pies en el suelo. Tras su triunfo en Italia, dejó una declaración que revela madurez.

Máximo Quiles, durante un Gran Premio de Moto3 EFE

"No hay que confiarse, hay que seguir empujando porque esto es muy difícil. Vienen carreras diferentes, así que a seguir empujando. Pies en el suelo siempre", aseguró.

Una mentalidad que refleja la influencia de los Márquez, pero también una personalidad ya forjada. Máximo no quiere ser una copia, quiere construir su propia leyenda.

Con solo cinco Grandes Premios disputados, Máximo Quiles ya ha ganado una carrera, ha hecho una pole y ha subido al podio.

Su velocidad, inteligencia en pista y capacidad para gestionar la presión lo convierten en un firme candidato al título a medio plazo.

Respaldado por los Márquez, pero con un talento tan genuino como propio, Quiles está demostrando que el motociclismo español tiene una nueva joya.

La historia apenas empieza, pero todo apunta a que será larga y gloriosa. Como su mentor, Máximo ha llegado para quedarse y para cambiar el juego.