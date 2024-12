Álex Márquez: "Marc está en el sitio correcto para ser campeón"

Cuando la temporada ha llegado a su fin y los pilotos ya cuentan los días para volver a la competición, que arrancará el próximo día 5 de febrero con tres jornadas de test de pretemporada en el circuito malasio de Sepang, Álex Márquez ha presidido una mesa redonda vestida de Navidad y organizada por Estrella Galicia 0,0 para hacer balance de 2024 y desvelar sus objetivos para el próximo curso, en el que disputará su tercera temporada con el equipo Gresini Racing.

“Creo que 2024 es el año de MotoGP donde he aprendido más. Cuando tienes expectativas altas y no salen como esperabas, aprendes mucho más. Cuando todo va bien, el tiempo pasa más rápido y no te paras a pensar qué tienes que mejorar o qué hacer. Cuando las cosas van mal, todo es mucho más detallado y estás mucho más encima de las cosas, por lo que aprendes más. He aprendido yo y también ha aprendido el equipo en muchos aspectos al tener a Marc Márquez. Creo que todos hemos dado un paso muy importante y este 2024 puede servir a todos para 2025”, valora el pequeño de los hermanos Márquez, que ha aprendido a centrarse en sí mismo y no mirar al lado.

“Veía a las GP24 que iban bien desde el principio y me fijaba en qué tenían o qué las hacía mejor. Al final, llegó un momento en el que dijimos ‘Es lo que hay; tenemos esta moto de aquí al final’. El centrarte en lo que tienes y en sacarle el máximo jugo es de lo que más he aprendido”, razona Álex Márquez, que en 2025 asumirá el reto de ser el líder del equipo Gresini Racing.

Entrevista Álex Márquez

“Obviamente, tengo el deber de hacerlo mejor que un rookie. Es lo normal y también lo que me ha transmitido el equipo. Me quedo un poco como referencia o piloto más experimentado dentro del equipo y soy el que tiene que poner los resultados. Estoy seguro de que Fermín Aldeguer tendrá resultados, pero se verá qué tiempo necesita. Está en el mejor ambiente para crecer muchísimo durante todo el año. Es un equipo que tiene mucha experiencia y sabe darte esa confianza que necesitas. Me quedo un poco como el que tiene que sacar las castañas del fuego y el que tiene que hacer resultados. Es mi deber, mi responsabilidad y por lo que trabajo cada día: tener buenos resultados. Creo que Fermín Aldeguer hará un año de menos a más. Tiene un gran talento y que será rápido”, analiza.

“La pela es la pela”, bromea Álex Márquez sobre si apostaría mucho dinero a que su hermano será campeón de MotoGP en 2025. “Pondría algo a Marc Márquez y un poco a Pecco Bagnaia, así no pierdo”, continúa con guasa antes de ponerse serio.

“Marc está en el sitio correcto para ser campeón. Tiene todo lo que necesita para luchar por el título. Luego pueden pasar muchas cosas porque son 22 grandes premios y 44 carreras. Es un deporte de riesgo, con muchos factores. ¿Si lo veo campeón? Sí, claro. La experiencia de Marc y la regularidad que ha tenido en otros años, como en 2019, es lo que puede hacerle ganar un Mundial, responde y pasa a analizar al nuevo compañero de equipo de su hermano y máximo rival.

“Pecco Bagnaia tiene mucha experiencia con la moto y le saca jugo. En pura velocidad, en carrera larga, tenía un poquito más, pero Jorge Martín sabía controlar más en todo momento, supo hacer segundos puestos y terceros y eso le sirvió para ganar. Creo que Marc tiene todo lo de los dos para intentar ser campeón”, concluye el pequeño de los hermanos Márquez.