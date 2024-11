Marc Márquez, tras la polémica de Jorge Martín: "¿'El Hormiguero' o 'La Revuelta'? Me quedo en el sofá de casa"

El piloto de MotoGP Marc Márquez, seis veces campeón del mundo en la categoría reina, se pronunció sobre su futuro en la competición y su fichaje por el equipo oficial de Ducati. Durante una rueda de prensa organizada por Estrella Galicia 0.0, Márquez declaró que tiene "todas las herramientas para luchar por el título" en 2025, pero subrayó que el éxito dependerá de su rendimiento. "El factor humano estará en mis manos", afirmó.

El de Cervera explicó que su principal objetivo para la próxima temporada es realizar una pretemporada completa y aprovechar las pruebas para llegar en óptimas condiciones. "Lógicamente me gustaría luchar por el título y por eso estoy en el mejor equipo con la mejor moto. Tengo que rendir al máximo porque estamos en MotoGP, donde todos los pilotos son muy buenos", declaró.

Márquez analizó la competencia que tendrá en 2025, destacando a su compañero de equipo Pecco Bagnaia, campeón en 2022 y 2023, como un claro referente. "Llego a un box donde hay estatus, y 'Pecco' lleva la voz cantante esta temporada. Intentaremos trabajar para estar cerca, pero él es el referente", admitió.

El catalán también destacó a Jorge Martín, actual campeón del mundo, que correrá con Aprilia, y al joven Pedro Acosta, como otros rivales importantes. "No solo será un campeonato entre 'Pecco' y yo. Para ganar un Mundial todo tiene que ser perfecto, y aquí se vive del presente", señaló.

Sobre la temporada 2024, Márquez enfatizó que se ha reencontrado como piloto tras "cuatro años de caídas, volando, fracturas". Elogió el ambiente en Gresini, su equipo anterior, por permitirle recuperar confianza. "Ha sido muy bonito conseguir los objetivos que nos propusimos y reencontrarme conmigo mismo. En Gresini no se ganó un título, pero a nivel profesional y personal fue muy importante", reconoció.

Primeras impresiones de Ducati

En relación con su llegada a Ducati, Márquez explicó que apostó por dar el máximo en pista para demostrar su valía. "Cuando se abrió la posibilidad de Ducati, fui con todo. Mi única opción era ser profesional y esforzarme al máximo en pista", relató.

Sobre el primer test con su nueva moto en el Circuito de Barcelona, compartió sus impresiones: "El primer objetivo era conocer al equipo. Pasé el 90% del día con la GP25 para que los técnicos definieran un camino. Tanto 'Pecco' como yo vemos las mismas ventajas y problemas, lo que ayudará a la fábrica".

¿2025 será un Pecco vs Marc?

¿Diferencias entre Honda y Ducati?

¿El mejor ingeniero del paddock?

En cuanto a la reciente controversia relacionada con Jorge Martín y su participación en programas como La Revuelta y El Hormiguero, Márquez evitó entrar en detalles. "Es lógico que llamen al campeón, es buena señal", comentó.

Sin embargo, dejó claro que prefiere mantenerse al margen de estas situaciones. "Yo he ido muchas veces a El Hormiguero y La Revuelta es un programa estupendo, pero si fuera esta noche, no iría a ninguno porque no he ganado. Me quedo en el sofá de casa", concluyó con humor.

El piloto dejó entrever que su enfoque está en los retos que enfrentará en pista y no en polémicas externas. "El juego mental se demuestra en la pista, con resultados", sentenció.