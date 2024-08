Márquez, ejemplo para Acosta: "Ha tenido un par de huevos bien gordos desde la lesión hasta hoy"

La victoria de Marc Márquez en la carrera al sprint de este sábado en el circuito de MotorLand Aragón es la representación viva de la superación ante la adversidad, la lucha por volver a ser el que fue y la pelea contra los demonios internos. Con su primer triunfo con Ducati y su primera victoria en una carrera al sprint dejan atrás 1.042 días de sequía. Dos años, 10 meses y siete días son demasiado tiempo para un piloto que ha ganado ocho títulos mundiales y un ejemplo para sus rivales.

Uno de los que ha alabado la gesta del español ha sido Pedro Acosta, que ha finalizado tercero y suma cuatro podios en la prueba corta de los sábados y dos en la carrera del domingo en la campaña de su debut en MotoGP.

“La victoria de Marc Márquez era un poco de esperar. Después de ver el fin de semana que había hecho, era de esperar. Me alegro por él. No se merecía acabar su carrera como se preveía. Eso va a ser bueno para el campeonato, va a ser bueno para los pilotos que estamos empezando, como soy yo, va a ser bueno para la gente que está detrás tras ver la superación que ha tenido. Eso es de tener un par de huevos bien gordos. Yo me quedo con eso, los huevos que le ha echado en todo. No este sábado, sino lo que ha pasado desde que se lesionó hasta hoy”, ha destacado el rookie de la clase reina.

Marc Márquez, que ha celebrado la victoria junto a todos los miembros de su equipo y en presencia de su padre Julià, su madre Roser y su novia Gemma Pinto, es ambicioso y realista. “La victoria de los sábados sabe bien, pero mejor sabe la de los domingos. Hemos ganado, pero sólo es el sábado. Por algún sitio hay que empezar y se tienen que ir quemando etapas. Nunca había ganado una carrera al sprint, así que hemos dado un pasito más en esta evolución. Este domingo hay que tener máxima concentración para rematar la faena”, ha razonado después de que en la cita previa se descartara en la pelea por el título.

“Un gran premio con unas condiciones especiales no lo puedes coger de referencia. Mi objetivo sigue siendo el mismo y lo voy a intentar. Contra más cerca acabemos, más preparado estaré para la próxima temporada. Me gustaría estar en la posición de Pecco Bagnaia, que va rápido en todas las carreras y sufre en una. Aquí nos encontramos muy bien y tocará confirmarlo en Misano y en las próximas carreras”, ha argumentado el español en una temporada en la que se siente liberado.

“Más que con esta victoria, me siento liberado este año. Después de lo que pasó, he seguido insistiendo. Las bolas las puse encima de la mesa cuando decidí cambiar de moto. Me expuse y decidí ir a la mejor moto para saber dónde estaba realmente mi potencial. Poco a poco, me voy acercando aunque todavía no es suficiente. No quiero despedirme de mi carrera deportiva con dudas en mi cabeza”, ha zanjado.