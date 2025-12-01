GP de Abu Dabi de F1 2025: el horario para ver a Alonso y Carlos Sainz en la definición del campeonato desde España

GP de Abu Dhabi de F1 2025: el horario para ver la definición del campeonato Europa Press

El GP de Abu Dabi será el broche final de una temporada que se definirá en el último minuto. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 promete un desenlace histórico, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri en la pelea por el título. Desde España ya se puede consultar el horario de cada sesión, incluida la clasificación del sábado y la carrera del domingo. Fernando Alonso y Carlos Sainz afrontan esta última parada sin opciones matemáticas, pero con ganas de cerrar el año con un gran resultado.

Horarios del GP de Abu Dabi 2025 en España

La última prueba del año mantiene el formato habitual tras la cita sprint de Qatar. El viernes habrá dos sesiones de entrenamientos libres, mientras que el sábado comenzará con la FP3 antes de dar paso a la clasificación final de la temporada. La carrera se celebrará el domingo, ya al atardecer en hora local.

Horarios en España:

Entrenamientos Libres 1 : Viernes 5 de diciembre — 10:30h a 11:30h

Entrenamientos Libres 2 : Viernes 5 de diciembre — 14:00h a 15:00h

Entrenamientos Libres 3 : Sábado 6 de diciembre — 11:30h a 12:30h

Clasificación : Sábado 6 de diciembre — 15:00h

Carrera: Domingo 7 de diciembre — 14:00h

Dónde ver el GP de Abu Dabi de F1 2025 desde España

En España, la cobertura del fin de semana estará disponible en DAZN F1, que emitirá tanto las sesiones de entrenamientos como la clasificación y la carrera.

La plataforma mantiene los derechos exclusivos en nuestro país, por lo que será la única forma de seguir en directo la definición del campeonato.

Así llega el Mundial: tres pilotos con opciones al título

La victoria de Max Verstappen en Qatar dejó el campeonato completamente abierto. Por primera vez desde 2010, tres pilotos llegan a la última carrera con opciones reales de ser campeones.

Lo que necesita cada uno:

Lando Norris : parte como favorito. Le basta con terminar en el podio .

Max Verstappen : necesita acabar en el podio y esperar un tropiezo de Norris.

Oscar Piastri: solo conserva opciones si gana o es segundo, siempre y cuando Norris y Verstappen no sumen lo necesario.

Un final que recuerda a 2010

La Fórmula 1 llevaba quince años sin llegar al final con tanta igualdad en la pelea por el título. Aquel desenlace de 2010 quedó para el recuerdo, y el de 2025 apunta a seguir la misma línea.

Yas Marina vuelve a convertirse en el escenario donde se decidirá todo y donde la afición española seguirá de cerca las actuaciones de Sainz y Alonso.