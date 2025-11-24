La grieta en la normativa de la FIA que podría cambiar la lucha de Carlos Sainz y Fernando Alonso

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha admitido públicamente que existe una “debilidad” en el marco regulatorio del tope presupuestario de la Formula One, una fisura que podría modificar la batalla por el podio esta temporada y que repercute directamente sobre pilotos españoles como Carlos Sainz y Fernando Alonso.

¿Dónde está el resquicio?

De acuerdo con The Race, la grieta radica en cómo los equipos pueden sustituir unidades de potencia (motor) sin que ese coste se cargue contra el límite presupuestario del equipo. En particular, el cambio de motor del Red Bull Racing en el Gran Premio de Brasil reavivó las dudas. Según Motorsport.com, McLaren F1 Team preguntó formalmente a la FIA si ese movimiento debía contarse dentro del cost cap.

Según declaró Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, “no tenemos la experiencia para argumentar si es por fiabilidad o estratégico”, lo que evidencia que el organismo está tratando de aclarar el alcance de esta laguna regulatoria, tal como recogió Crash.net.

De acuerdo con la documentación financiera de la FIA, las regulaciones de unidades de potencia ya incluyen un “cost cap” para los fabricantes a partir de 2026. Esto sugiere que el resquicio actual será cerrado en la próxima generación de reglamentos.

¿Cómo afecta esto al campeonato?

Según Times Live, algunos equipos podrían estar explotando esta grieta para invertir más recursos sin que estos computen directamente en su tope presupuestario, generando una ventaja competitiva difícil de rastrear a corto plazo.

En paralelo, de acuerdo con Channel News Asia, cuando la regulación de 2026 incluya el cap para fabricantes de motor y el nuevo régimen técnico, esta brecha regulatoria desaparecerá y la parrilla podría reequilibrarse.

A medio plazo, esta transición abre una ventana estratégica: los equipos con menor presupuesto (y los pilotos que ya construyen sobre esa base) podrían ganar terreno frente a quienes aprovecharon este resquicio regulatorio. El problema inmediato es que esta ventaja no es visible en los libros contables y se manifiesta más tarde en resultados, mejora técnica o fiabilidad.

¿Y para Sainz y Alonso qué significa?

Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso están en equipos, Williams y Aston Martin respectivamente, que trabajan bajo una estricta disciplina presupuestaria. Si otros equipos logran disponer de un margen adicional gracias a la grieta regulatoria, podrían verse momentáneamente en desventaja.

Sin embargo, cuando llegue 2026 y la normativa se iguale para todos, esa “ventaja invisible” quedará eliminada. Según lo previsto por la FIA para esa temporada, la homogeneización reglamentaria podría representar una oportunidad para ambos pilotos: menos brechas tecnológicas y una lucha más ajustada.