GP de Las Vegas de F1 2025: el sorprendente horario para ver a Fernando Alonso y Carlos Sainz desde España

La Fórmula 1 afronta un fin de semana llamativo con el GP de Las Vegas 2025, una cita que vuelve a plantear horarios complicados para los aficionados españoles. La carrera se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el Strip Circuit y regresará al formato tradicional sin carrera sprint. Las sesiones nocturnas en Nevada provocan madrugones y trasnoches en España, algo que afecta a quienes no quieren perder de vista a Fernando Alonso y Carlos Sainz en la recta final del campeonato.

Horarios de todas las sesiones en el GP de Las Vegas 2025

Los entrenamientos del viernes marcarán una jornada intensa. La actividad empezará el 21 de noviembre con los Libres 1 a la 1:30 horas en España. Tras varias horas de pausa, llegará la FP2 del mismo viernes, que comenzará a las 5:00 horas y finalizará a las 6:00 horas.

El sábado los Libres 3 arrancarán el 22 de noviembre a la 1:30 horas, exactamente igual que los del viernes. Más tarde llegará la clasificación, prevista para las 5:00 horas del sábado en horario peninsular, las 20:00 horas en Las Vegas.

La carrera del domingo 23 de noviembre exigirá otro madrugón. La prueba arrancará a las 5:00 horas en España y tendrá un total de 50 vueltas.

Dónde ver el GP de Las Vegas 2025 de F1 en España

La emisión del fin de semana podrá seguirse en España a través de DAZN F1, que ofrecerá todas las sesiones en directo desde el viernes hasta el domingo.

Así llega el Mundial de Pilotos a Las Vegas

Lando Norris conserva una ventaja de 24 puntos sobre Oscar Piastri después de dos victorias seguidas y afronta la cita con margen, aunque sin garantía. Max Verstappen sigue dentro de la pelea, pero el resultado en Las Vegas puede marcar su futuro inmediato en la lucha por el título con tres carreras aún por disputar.