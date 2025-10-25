Un ex técnico de neumáticos en F1 revela cuánto ganaba al año: “No se acercaba remotamente a los 100.000”

Durante años, la Fórmula 1 ha proyectado una imagen de lujo y grandes fortunas, pero detrás de los pilotos multimillonarios y las escuderías internacionales existe un engranaje humano que trabaja con sueldos mucho más modestos. Un antiguo técnico de neumáticos, que formó parte de un equipo de boxes hasta 2018, ha revelado que los salarios reales están muy lejos de las cifras que suelen circular en internet: “¡El sueldo definitivamente no era de 100.000 a 250.000 libras al año!”, afirmó.

Los sueldos reales del personal técnico

A través de un foro en Reddit, el extrabajador, encargado de la rueda delantera derecha en las paradas en boxes, explicó que su salario inicial rondaba las 45.000 libras anuales, similar al de un técnico de taller estándar.

Con el tiempo, esa cifra podía aumentar gracias a la experiencia, las responsabilidades o los bonos de equipo, pero nunca se acercaba a las 100.000 libras. También recibían un pago adicional por asistencia a carreras, dietas y un posible bonus según la posición del equipo en el campeonato.

Este testimonio coincide con estimaciones publicadas por medios especializados como RaceFans y Planet F1, que sitúan el salario medio de un mecánico de boxes entre 20.000 y 60.000 libras al año, dependiendo del equipo y el rol.

Los técnicos senior o jefes de grupo pueden alcanzar las 80.000 libras, aunque son minoría. Aun así, estas cifras quedan muy por debajo del imaginario público, donde muchos creen que cualquier miembro del paddock gana cifras de seis dígitos.

Bonos, viajes y largas jornadas

Aunque los técnicos de pista disfrutan de beneficios como viajes por todo el mundo, la realidad laboral está lejos del glamour. Su calendario incluye más de veinte Grandes Premios al año, jornadas de trabajo de más de doce horas y una vida familiar prácticamente inexistente durante la temporada. “Recibíamos subsidios de comida y algún bono, pero al final el ritmo era agotador”, relató el extrabajador.

Además, los premios por resultados dependen de la estructura interna de cada escudería. Algunos equipos reparten incentivos si alcanzan objetivos específicos, como ganar el campeonato de constructores o mejorar posiciones en el mundial.

Sin embargo, esos bonos rara vez superan unas pocas miles de libras al año, lo que apenas compensa las exigencias físicas y logísticas del trabajo.

La otra cara del paddock

Mientras los pilotos principales ganan entre 10 y 50 millones de euros anuales, y los ingenieros de alto nivel pueden superar los 150.000 libras, los técnicos representan la base silenciosa del espectáculo. Son los encargados de montar neumáticos, calibrar herramientas y ejecutar las paradas en boxes en menos de tres segundos, pero sus salarios reflejan una gran desigualdad dentro del deporte.