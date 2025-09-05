La redención de Carlos Sainz comienza en Monza: un circuito talismán para ahuyentar las dudas de Williams para 2026

Carlos Sainz está inmerso en una montaña rusa de resultados en su primera temporada en Williams. El madrileño no empezó bien tras sumar únicamente un punto en las primeras cuatro citas del calendario, aunque en Arabia Saudí, Miami, Emilia-Romaña y Mónaco puntuó de manera consecutiva.

No obstante, desde el emblemático circuito de El Principado también solo ha sumado un punto en las últimas siete carreras. Registros que han propiciado el declive de una escudería Williams que se estaba consolidando como la quinta escudería de la parrilla.

El rendimiento de Alex Albon también ha decaído, situación que han aprovechado Aston Martin y Racing Bulls para recortarle puntos en la clasificación de constructores. El 'Gran Circo' llega ahora a Monza, un circuito fetiche para Carlos Sainz y muy propicio para sumar puntos para los de Grove.

Monza se ha convertido en uno de los circuitos más especiales para Carlos Sainz en los últimos años. Allí logró un recordado segundo puesto en 2020 con McLaren, en una carrera donde rozó la victoria.

Tres temporadas más tarde, ya como piloto de Ferrari, logró una memorable pole en la clasificación del sábado y culminó el fin de semana con un nuevo podio al terminar tercero. Ahora, vestido con los colores de Williams, busca escribir nuevos capítulos en ese mismo escenario.

La mala suerte

Carlos Sainz viene de tener un fin de semana muy duro en Zandvoort, donde la fortuna le fue esquiva una vez más. Sin embargo, ahora tiene una nueva oportunidad para redimirse y conseguir un buen resultado para luchar por mantener el quinto puesto en la clasificación de constructores.

Y es que en los Países Bajos el madrileño experimentó una situación muy similar a carreras anteriores, en las que tuvo el ritmo durante todo el fin de semana, pero sucedió algo fuera de su control que le dejó sin botín.

Zandvoort, Imola, Miami, Silverstone… ya son muchos casos en los que la suerte es cruel con el español y le cuesta muchos puntos.

Carlos Sainz, en la grava durante el GP de Países Bajos. Europa Press

"Vamos a Monza este fin de semana. Es un circuito del que guardo muy buenos recuerdos de mis años anteriores en Fórmula 1, así que tengo ganas de crear otros nuevos con Williams y ponerme al volante del FW47 en esta pista increíblemente rápida", se mostró confiado Sainz en rueda de prensa.

"Estoy seguro de que volveremos más fuertes de Zandvoort y tengo ganas de tener una semana sólida en este increíble destino", añadió.

Albon y Sainz: cara y cruz

Por otro lado, Alexander Albon está viviendo una situación completamente opuesta, con la suerte sonriéndole siempre en las carreras que ocurre algo por delante.

El tailandés es el piloto con más puntos de toda la zona media y ahora llega a una pista en la que ha puntuado en las dos últimas ediciones y en la que en 2022 no pudo correr por apendicitis.

🚨| BREAKING: new Alex Albon zandvoort gp radio leaked pic.twitter.com/VrHNZS9hXI — tess (@scuderialbon) September 2, 2025

"Tengo ganas de correr en Monza este fin de semana, llegamos al final de este doblete. Venimos de un gran quinto puesto en Zandvoort y vamos a otro circuito que debería adaptarse a nuestro coche, además de ser muy divertido pilotar allí", reconoció el tailandés.

"Siempre hay tácticas y juegos en clasificación en este circuito, así que necesitaremos estar a nuestro mejor nivel y ejecutar todo bien para estar por delante de nuestros rivales", cerró Albon.

Oportunidad para el futuro

Un buen resultado levantaría la moral de un Carlos Sainz que quiere volver a sumar puntos con regularidad, la que está siendo la asignatura pendiente en su primera temporada en Williams.

"Es cansina toda la temporada y es duro a nivel mental pues tienes que aceptar que vas bien y luego, como pasó en Silverstone con Leclerc, en Miami o en Holanda con Lawson, el resultado no llega", ha señalado ante los medios.

A pesar de las altas esperanzas, James Vowles, jefe de equipo de Williams, mantiene un enfoque realista sobre las posibilidades inmediatas de podios en 2026.

Sin embargo, la extensión del contrato a largo plazo del director del equipo confirma el compromiso de Williams con su objetivo de "liderar el impulso del equipo hacia la gloria del campeonato mundial de Fórmula 1".

James Vowles, en el muro de Williams durante el GP de Abu Dabi en 2024. Europa Press

La preparación de Williams representa una apuesta integral que va más allá del desarrollo técnico, abarcando desde la preparación física y mental de los pilotos hasta la reestructuración completa de los procesos internos del equipo. En el deseo del equipo británico está volver a tener una época dorada como en la década de los 90.

Con las pruebas de pretemporada programadas para febrero de 2026 en Barcelona y Baréin, Williams espera que su estrategia de sacrificio a corto plazo se traduzca en competitividad a largo plazo en la nueva era de la Fórmula 1.