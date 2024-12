Eddie Jordan anuncia que padece un cáncer "agresivo" de próstata y vejiga

Eddie Jordan, expropietario del equipo de Fórmula 1 que llevó su apellido, ha revelado que está luchando contra un cáncer de vejiga y próstata, que se le diagnosticó a comienzos de este mismo año. La enfermedad se llegó a extender de forma agresiva a la columna vertebral y la pelvis y ha llegado a recibir quimioterapia.

Así lo compartió el mismo Jordan en su podcast Formula For Success junto al expiloto británico David Coulthard: "En marzo y abril me diagnosticaron un cáncer de próstata y vejiga que se extendió a la columna vertebral y la pelvis, por lo que era bastante agresivo".

El manager irlandés, de 76 años, jefe de equipo en su propia escudería de F1 entre 1991 y 2005, comparó su estado de salud con el del exciclista británico Sir Chris Hoy, seis veces campeón olímpico, quien reveló en octubre que padecía un cáncer de próstata terminal.

"Todos hemos oído hablar de nuestro maravilloso amigo Sir Chris Hoy, que es una megaestrella absoluta, y que sale a la luz y habla de enfermedades como la que yo tengo, pero él es mucho más joven. Este es un pequeño mensaje, y todo el mundo que escuche esto: No lo desperdiciéis ni lo pospongáis. Id a haceros las pruebas, porque en la vida hay oportunidades", afirmó.

Hay muchos consejos médicos y muchas cosas que puedes hacer para prolongar tu vida. Ve y hazlo. No seas estúpido. No seas tímido. No es algo tímido. Cuidad vuestro cuerpo, chicos. Seguiremos adelante, pero sí, hubo días muy oscuros, pero salimos de ellos, afortunadamente", añade.

Figura importante

Jordan es considerado una de las grandes figuras del paddock de la Fórmula 1 en los últimos 30 o 40 años. Uno de los últimos garajistas, el británico creó su propio equipo constructor entre 1991 y 2005, llevándolo a lo más alto del podio más de una vez y acabando terceros en el Mundial en 1999.

Eddie Jordan, de hecho, fue el primer capítulo del libro que está escribiendo un equipo que actualmente se llama Aston Martin. Desde que abandonó el rol de propietario en Fórmula 1, Eddie ha seguido en el paddock y curiosamente, es el representante del que ha sido uno de los activos más interesantes, si no el más interesante, de este mercado 2024 durante muchos meses: Adrian Newey.