Alonso pone fin a un 2024 con un Aston Martin horrible, una lesión secreta pero con el ánimo intacto para el futuro

La temporada 2024 de Fórmula 1 ha sido una montaña rusa para Fernando Alonso. Tras un esperanzador 2023 donde Aston Martin mostró un rendimiento competitivo, el equipo británico no logró mantener el ritmo en el desarrollo del AMR24.

Este año no solo ha sido un desafío técnico y estratégico, sino también físico, pues el piloto asturiano reveló recientemente que corrió las últimas seis carreras con una lesión en el hombro.

Sin embargo, Fernando Alonso, con su característica resiliencia, ya mira al futuro con optimismo, especialmente hacia 2026, año en que espera un cambio radical en la escudería con la llegada de grandes nombres como Adrian Newey y un nuevo reglamento técnico.

Un coche deficiente

El Aston Martin AMR24 prometía ser una evolución del competitivo AMR23, que en 2023 llevó a Alonso a ocho podios. Sin embargo, este año se convirtió en una decepción.

Los problemas de diseño y desarrollo se hicieron evidentes desde la primera mitad de la temporada, cuando el equipo comenzó a perder terreno frente a rivales como Ferrari, McLaren e incluso Williams. Según el propio Alonso, el coche tomó "la dirección equivocada", lo que dejó al equipo dependiendo de errores de otros para sumar puntos.

"Este coche necesita un cambio de dirección de 180 grados", declaró Fernando Alonso tras el Gran Premio de Abu Dabi. A pesar de estas críticas, el asturiano logró sacar petróleo de un monoplaza inferior, terminando noveno en el campeonato de pilotos con 70 puntos, casi el 75% del total acumulado por Aston Martin.

Mike Krack, junto a Fernando Alonso en Aston Martin Aston Martin

Una lesión secreta

El compromiso y la fortaleza de Alonso quedaron nuevamente demostrados al revelar que corrió las últimas seis carreras con una lesión en el hombro. Este problema, según explicó, se originó en el Gran Premio de Brasil debido a las condiciones extremas y los problemas del coche, que exigieron un esfuerzo físico adicional. A pesar de las molestias, el asturiano se negó a bajar el ritmo, recurriendo a analgésicos para seguir compitiendo.

"No tiene nada que ver con la edad. Estoy bastante más entero que muchos otros pilotos que son más jóvenes que yo", afirmó Alonso, descartando cualquier indicio de que sus 43 años le estén pasando factura. Su dedicación y profesionalismo quedaron patentes en cada carrera, incluso en las que las probabilidades estaban en su contra.

Aprendizaje para 2025

Para 2025, Alonso se muestra realista. Reconoce que será difícil competir con los equipos de punta, pero cree firmemente en el potencial de Aston Martin para aprender de los errores de esta temporada.

"El 2025 será un año para seguir aprendiendo cosas", comentó. Con la incorporación de talentos como Enrico Cardile a principios de año y Adrian Newey en la primavera, el equipo británico apunta a construir una base sólida para el gran cambio reglamentario de 2026.

El propio Fernando Alonso ha señalado que Aston Martin tiene que centrarse en mejorar su consistencia y no depender de los errores de otros para puntuar. A pesar de las dificultades, mantiene su confianza en el equipo: "Cuando tengamos un coche normal, estaremos arriba. Ya lo demostramos en 2023, y no tengo dudas de que podemos volver a hacerlo".

2026, la esperanza

El horizonte de Aston Martin está claramente enfocado en 2026. Con el nuevo reglamento técnico y la entrada en escena de Honda como proveedor de motores, el equipo tiene la oportunidad de empezar desde cero.

Además, la llegada de Adrian Newey, considerado uno de los mejores diseñadores de la historia de la Fórmula 1, es un punto de inflexión. Su experiencia y éxito en equipos como Red Bull generan grandes expectativas.

Alonso ve en este cambio una oportunidad única para consolidar a Aston Martin como un contendiente serio al campeonato. "Ese es nuestro objetivo. Sabemos que será difícil, pero tenemos a las personas adecuadas y las instalaciones necesarias para lograrlo", aseguró.

Longevidad clave

A sus 43 años, Alonso sigue demostrando que la edad no es un impedimento para competir al más alto nivel. Con más de 400 carreras en su haber, el bicampeón del mundo no muestra signos de desaceleración. Su contrato con Aston Martin lo vincula hasta el final de 2026, y aunque no ha confirmado si continuará más allá de ese año, su motivación sigue intacta.

"Están esperando a que me haga mayor, pero ese día no llega", declaró con su característico humor. Para Alonso, la pasión y el hambre de éxito siguen siendo los motores que impulsan su carrera.

El 2024 fue un año lleno de desafíos para Fernando Alonso, marcado por un coche que no cumplió las expectativas, una lesión que ocultó hasta el final y una dura competencia en la zona media de la parrilla.

Sin embargo, el asturiano se despide de la temporada con la satisfacción de haber dado lo mejor de sí y con la esperanza de que las lecciones aprendidas este año sirvan para construir un futuro más prometedor.

Mientras tanto, Alonso y Aston Martin trabajan ya con la vista puesta en 2026, un año que promete ser clave en la historia del equipo y, posiblemente, en el capítulo final de la legendaria carrera de uno de los mejores pilotos que ha visto la Fórmula 1.