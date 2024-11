Verstappen carga contra Norris tras ganar el Mundial: "En McLaren lo hubiera ganado mucho antes que en Red Bull"

La quinta posición en el GP de Las Vegas sirvió a Max Verstappen para revalidar el Mundial de Fórmula 1. Desde 2021, el holandés ha conseguido limitar las opciones de cualquier disputa por el título con otro piloto. Sin embargo, este año se ha encontrado con Lando Norris como rival. El británico le ha disputado el Mundial hasta la carrera 22.

Aún así la temporada del inglés no es para estar orgulloso. Norris ha tenido durante gran parte de la temporada el mejor monoplaza de la parrilla, pero no ha sabido sacarle el mayor rendimiento y además, sus errores en momentos clave han declinado la balanza en el Mundial a favor de 'Mad Max'.

Tras Las Vegas, Verstappen aprovechó para cargar contra McLaren. El holandés primero respondió a Zack Brown, CEO de la escudería papaya, quien admitió a principio de temporada que Max sólo ganaba porque tenía el mejor coche. "Como dijiste, antes sólo podía ganar con el coche más rápido. Este año ha sido un poco diferente", le contestó cuando el director ejecutivo le felicitó por el Mundial.

Verstappen se la tenía guardada y no dudó en devolvérsela en cuanto ganó su cuarto mundial. Además, también quiso lanzar un mensaje dirigido a Norris... y a Hamilton: "Este año si hubiese pilotado para McLaren hubiese ganado el Mundial incluso antes de lo que lo he hecho con Red Bull. En 2021 también lo habría ganado con el otro coche (Mercedes). 2022 podría haber sido complicado y en 2023 no lo creo", haciendo referencia al dominio de los de Milton Keynes los últimos años.

A pesar de no haber tenido el mejor monoplaza, esta temporada Verstappen se ha subido hasta en ocho ocasiones a lo más alto del podio, mientras que Norris sólo ha terminado primero en tres Grandes Premios. "Durante el 70% de la temporada no tuvimos el coche más rápido y aún así ampliamos la ventaja", reconoció el tetracampeón del mundo.

"Escuchar ese tipo de comentarios (en referencia al de Zack Brown) sólo me motivan. Si la gente es crítica y piensa que sólo puedo ganar con el mejor coche, entonces demuestro lo contrario", confesó al medio holandés De Telegraaf.

Qatar y Abu Dabi serán las dos últimas citas del campeonato. Sin el Mundial de Pilotos en juego, la emoción estará puesta en el Mundial de Constructores. McLaren lidera la clasificación con 608 puntos, teniendo en sus filas a los dos pilotos más regulares: Norris y Piastri; Ferrari cuenta con 584 puntos, los de Maranello tienen muy cerca ganar un campeonato que llevan sin conseguir desde 2008; y por último, Red Bull es la escudería que más complicado lo tiene dado el rendimiento de Checo Pérez: 555 puntos.