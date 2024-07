Russell se lleva la pole en Silverstone y lidera el triplete británico con Sainz séptimo y Alonso décimo

El trazado corto austriaco dio lugar a uno en el que se examina la aerodinámica de los monoplazas: Silverstone. Y Red Bull en general y Verstappen en particular no sacaron su habitual sobresaliente. Menos aún Pérez, que se fue contra el muro y no superó la Q1, mientras, el neerlandés se tuvo que conformar con el cuarto puesto de una parrilla liderada por Russell y escoltada por Hamilton y Norris, triplete británico. [Así hemos vivido la clasificación del GP de Silverstone].

Fue el más rápido sobre una pista que mejoraba a medida que avanzaban las manecillas del reloj. El final de la Q3 fue un ejemplo de ello. El pit lane sufrió un atasco en la salida porque todos los pilotos buscaban salir el último a pista para marcar un tiempo. Esa estrategia provocó que Alonso y Sainz tuvieran que adelantar monoplazas para pasar a tiempo y realizar una última vuelta.

De hecho, el asturiano la cruzó por dos segundos. La ubicación de su box, lejos de la salida, jugó en su contra y, es más, Fernando ni siquiera completó la vuelta con el neumático nuevo y partirá décimo este domingo con su compañero de equipo en el octavo puesto. Notable mejora del AMR24.

¡FESTIVAL BRITÁNICO EN SILVERSTONE!



Pole espectacular para Russell, con Hamilton segundo y Norris tercero 👏👏#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/sfLM1rcfr2 — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2024

El calor de Barcelona y Austria dieron paso al particular verano inglés y la resurrección de Aston Martin en Silverstone, el gran premio de casa para ellos y el resto de equipos que tienen su sede cerca del circuito. La escudería británica fue como la climatología, cambiante. Se nublaba, llovía, amaga el sol con salir, pero volvían las nubes.

Alonso y Stroll, especialmente el primero, esta vez sí tenían ritmo. Ambos colocaron su monoplaza entre los diez más rápidos de la Q3. Algo impensable en los últimos grandes premios. La suya no fue la única novedad en la última tanda. Leclerc se había quedado fuera y se habían colado un Williams, el de Albon y un Haas, el de Hülkenberg que saldrá sexto.

¡Stroll consigue echar a Leclerc sobre la bocina! 😨



Su Ferrari NO consigue entrar a la Q3 ❌#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/zqkSZtzkTn — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2024

La cabeza de parrilla también sufrió modificaciones. Lideran los Mercedes, como tiempos pasados que amenazan en convertirse actuales. Russell y Hamilton superaron al McLaren de Norris que, no obstante, partirá por delante del campeón y posiblemente tenga el mejor coche de los cuatro primeros. Su candidatura al título sigue pendiento de un hilo.

Precisamente que se le rompió a Sainz y Fernando en la Q3. Ambos aspiraban a un mejor tiempo, especialmente un Alonso que había terminado tercero la Q2 y cuyo AMR24 siempre ha rendido en condiciones mixtas, pero el mencionado atasco y la recuperación de las temperaturas dejaron al de Ferrari séptimo y al asturiano cerrando la Q3.

La escudería italiana se cae de la lucha por las victorias que en este momento parece más abierta que nuncada. Mercedes se recupera, McLaren vuela y Red Bull se mantiene a flote con el campeón. Todo por decidirse este domingo en la carrera que, en este momento, estaría pasada por agua a un 60%. Fernando buscará pescar en río revuelto.