Carlos Sainz se revuelve por una sanción que duele aún más tras la 'qualy': "Esperaba más de la F1"

Carlos Sainz, que fue segundo en la sesión de clasificación del GP de Las Vegas, no se puede quitar de la cabeza que una sanción le vaya a hacer salir diez puestos más atrás. en la decimosegunda posición. Menos aún que esa penalización sea por la alcantarilla que el viernes le rompió parte de su monoplaza.

La FIA sancionó a Sainz ya que Ferrari tuvo que cambiar su batería, aunque los propios comisarios admitieron que fue por un agente externo. No le pudieron eximir de la norma y no le encuentra explicación: "La frustración y rabia que siento no se irán fácilmente, lo que ha pasado habla por sí solo", dijo en una rueda de prensa que dio visiblemente enfadado.

"Había un problema de seguridad en el circuito que destrozó mi coche. Mis mecánicos debieron invertir cinco horas en construir un coche nuevo, y luego recibimos una penalización de diez puestos por algo que no tiene nada que ver con nosotros", señaló sin morderse la lengua.

Carlos Sainz dejó un discurso que reflejó la injusticia que le pondrá muy difícil pelear por la victoria con Leclerc y Verstappen, que ocuparán la primera línea de la parrilla, este domingo. "Estoy decepcionado, pero no sorprendido. Ya este año se ha demostrado que este deporte puede cambiar en varias situaciones. Sí me sorprende que quien hace las reglas no tenga el poder, en un caso de fuerza mayor, para regular por encima cuando algo está tan claro que no depende ni del equipo ni del piloto. Pero las normas, los equipos... esperaba más del deporte en esta situación", dijo.

"Hay equipos rivales que aprietan para que reciba una penalización y me sorprende un poco, pero llevo mucho tiempo en el deporte y entiendo que esto es un negocio, que hay mucho dinero a la hora de terminar en una posición u otra. Estoy extremadamente decepcionado y enfadado con toda la situación. Esa es la palabra. Y de mal humor, esperaba más del deporte", añadió Carlos.

🗣️@Carlossainz55: "Muy descontento, sin muchas ganas de hablar después de lo de ayer... Estoy de mal humor"#LasVegasDAZNF1 🇺🇸

Su único consuelo puede ser tener el apoyo de sus compañeros y rivales, como se vio con las palabras de Max Verstappen, que señaló que "las reglas deben cambiar para casos así", y Fernando Alonso, que opinó que "es una sanción excesiva, es algo que debería cambiar".

Sus expectativas

"Veremos cómo va la salida, como se desgastan los neumáticos y si es fácil adelantar. Me encantaría luchar por la victoria mañana, pero voy a tener que hacer una carrera de remontada. Espero llegar a la parte delantera y luchar con ellos -Leclerc y Verstappen- mañana, aunque será complicado", dijo, tras bajarse del monoplaza, en la señal de televisión internacional.

"Ha sido un gran trabajo por parte del equipo. Hemos dominado la clasificación juntos tras un viernes complicado. Es increíble conseguir esa primera línea de parrilla. Me gustaría estar en pole para empezar undécimo mañana y no decimosegundo. Obviamente decepcionado con lo que pasó ayer, sigo bastante enfadado aunque intento no mostrarlo", valoró.

