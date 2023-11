Fernando Alonso, con cuerda para rato: "Me siento motivado, aún no es el momento de jubilarse"

Fernando Alonso tiene 42 años, una edad con la que cualquier deportista ya estaría retirado o, por lo menos, en proceso de hacerlo. Sin embargo, el piloto español parece estar viviendo una segunda juventud y su rendimiento en 2023 está a la altura de los mejores años. Así lo demostró el pasado fin de semana en el GP de Brasil donde mantuvo una batalla titánica con Checo Pérez para subirse al podio por octava vez esta temporada. Alonso está disfrutando y le queda cuerda para rato.

En una entrevista a GQ el piloto asturiano repasó algunos asuntos de fondo sobre su última etapa en la F1: los motivos para volver en 2021, el cambio a Aston Martin o la posible fecha de retirada.

Alonso dejó el 'Gran Circo' en 2018 y comenzó a descubrir nuevas vías en el motor de máximo nivel. Tras ganar el Mundial de Resistencia valoró todas sus opciones y se decantó por volver a la Fórmula 1 en 2021: "En la pandemia, recuerdo estar en casa y poner sobre la mesa qué posibilidades tenía para el año siguiente. Todas las demás categorías estaban sin patrocinadores y la mayoría de las carreras fueron canceladas, mientras que la Fórmula 1 se mantuvo muy fuerte incluso durante la pandemia. Así que pensé que el próximo desafío podría ser el desafío definitivo: volver a la Fórmula 1 e intentar ser competitivo de nuevo", apuntó.

[Así fue la 'foto finish' que valió el podio de Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil ante Checo Pérez]

Recaló en Alpine con el objetivo de volver a luchar por cosas grandes, pero no fue así y su salida en 2023 no fue del todo buena. Sin embargo, no guarda rencor: "Tengo mucho respeto por Alpine. Es el equipo (Renault) que me dio mis dos campeonatos del mundo, así que siempre estará en mi corazón, nunca les desearé nada malo".

Nuevos retos y alegrías

Fernando Alonso dejó Alpine y se sumó a Aston Martin con el objetivo de volver a ser competitivo. Y lo está siendo. El español suma ya ocho podios esta temporada y es cuarto en el Mundial, algo impensable hace un año.

"Estábamos pensando que en 2023 estaríamos peleando constantemente entre los diez primeros, y tal vez sería posible un podio o dos, y luego, en 2024, seríamos un contendiente habitual al podio. Nos encontramos luchando regularmente por los podios en la primera mitad de esta temporada y eso fue definitivamente una sorpresa, así que estoy feliz. Después de algunos años y cambios decepcionantes en la Fórmula 1, fue muy agradable sentir que esta vez un cambio de equipo realmente ha valido la pena", apuntó Alonso a GQ.

Alonso, tras finalizar tercero el GP de Brasil REUTERS

El siguiente paso es volver a subirse a lo más alto del podio. Parece que esta temporada no llegará, pero Alonso no pierde la esperanza: "Me encantaría que ese número 33 se hiciera realidad. Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, el 33 es un número que veo en todas partes y me encantaría tenerlo. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando el viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de jubilarse".

Sigue los temas que te interesan