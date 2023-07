Ferrari intenta explicar el porqué beneficiaron a Leclerc sobre Carlos Sainz en Hungría

Carlos Sainz Jr. terminó en octava posición el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2023. El piloto español fue protagonista de unas polémicas del día en el Gran Circo después de que desde Ferrari decidiesen priorizar a Charles Leclerc sobre él tras una mala primera parada del monegasco. [Así vivimos en directo el Gran Premio de Hungría de la F1]

"No tengo mucho que decir, pero el equipo ha decidido cambiar las posiciones de los coches sin mucho motivo, a lo mejor para compensar... Bueno, me preocupa más los dos segundos que nos metían los Mercedes", se limitó a decir Carlos Sainz sobre la decisión de su equipo.

En lo que sí se 'mojó' es en el paso adelante de sus rivales: "He puesto la dura, he hecho stint grandes, pero me ha comprometido mucho, como siempre. Pasamos de blando a duros y sufrimos. McLaren está delante nuestro, está claro, todos los rivales están dando pasos muy grandes".

El Ferrari de Carlos Sainz Jr., en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2023 Reuters

Fred Vasseur ha sido preguntado por la situación de Ferrari: "Esta es nuestra situación real, hemos arriesgado durante la carrera... Hemos tenido problemas con Leclerc en la parada y por parte de Carlos, sabíamos que nos faltaría vida en los neumáticos y poner dos duros. Este fin de semana tenemos que entender la situación".

Además de por la parada de Sainz antes de Leclerc: "No sé si era la elección adecuada o no, pero teníamos que proteger al equipo... Teníamos algo de oportunidad con Leclerc para luchar con Piastri y creíamos que era lo mejor". "Al principio de temporada cometimos muchos errores... Ahora tenemos que ir a por Aston Martin y luego a por Mercedes", ha sentenciado.

Leclerc no se pronuncia

Charles Leclerc también ha hablado después del Gran Premio de Hungría, aunque en el caso del piloto monegasco, no se refirió a la decisión de Ferrari de cambiar las posiciones entre él y Carlos Sainz. Sí que se ha referido a la sanción de 5 segundos y al paso adelante de sus rivales.

"La penalización nos ha hecho perder una posición, me han puesto una situación comprometida y detrás de Carlos ha sido complicado. En el último juego he sido más competitivo, pero esto es lo que hay con nuestro coche", ha comenzado diciendo. "Cambiar la mentalidad, no va a cambiar el coche... Tenemos que optimizar el coche. McLaren es muy fuerte y sorprende bastante", ha señalado sobre lo que les espera.

