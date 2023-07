La motivación más grande de Sainz para Hungría: "Ojalá le pueda dedicar una victoria a mi abuelo"

El calendario de la Fórmula 1 sigue avanzando y este fin de semana llega el Gran Premio de Hungría. El circuito de Hungaroring será el juez de la undécima prueba del campeonato donde Max Verstappen buscará seguir ampliando su renta al frente del Mundial y donde habrá un piloto que tendrá una motivación especial por motivos puramente personales.

Se trata de Carlos Sainz. El piloto madrileño perdió a su abuelo Antonio Sainz Rebollo hace apenas unos días y, tal y como él mismo ha confesado, quiere hacer algo grande este fin de semana para poder brindarle una gran actuación. Sabe que la victoria es complicada teniendo a los Red Bull por delante, pero si eso no fuera posible al español le valdría con una de las plazas del podio para hacer que su abuelo se sienta orgulloso de él.

"Personalmente, sería obviamente una manera muy especial para mí poder dedicarle un podio o una victoria a mi abuelo, que falleció la pasada semana. Me haría muchísima ilusión, pero eso dependerá del coche también y de que podamos completar un buen fin de semana aquí", señaló el del Ferrari en relación a sus posibilidades de hacer algo grande este fin de semana.

Sainz todavía no sabe lo que es subirse al podio en lo que va de temporada y no está siendo un año nada sencillo para él, así que esta motivación extra podría ser ese factor extra que le ayude a conseguir el éxito: "Me encanta Hungría, me encanta este circuito. Siempre me gusta pilotar aquí... ojalá le vaya bien a mi coche este fin de semana. Ése es mi deseo, sin duda alguna".

Su futuro

Durante la rueda de prensa previa a la disputa de este Gran Premio que Carlos Sainz ofreció, también le preguntaron acerca de su futuro. Sin embargo, el madrileño se mostró muy tranquilo al respecto y eludió este tipo de cuestiones ya que piensa que hablar de ello no es lo más idóneo a estas alturas de la temporada.

Su jefe de equipo, Fred Vasseur, también dijo que era mejor no hablar de esto ahora: "Estoy de acuerdo con Fred. En Ferrari ahora mismo tenemos prioridades más importantes que el futuro de los pilotos. Ahora, en el parón de la temporada, o durante el invierno, porque tengo contrato también para 2024, tendremos tiempo para pensar en 2025. Hay cosas más importantes, a corto plazo. Y lo que yo quiero es que, de momento, seamos capaces de ser competitivos este año y el que viene".

Por último, Sainz celebró que el deporte español consiga tantos éxitos en diferentes deportes, unos éxitos a los que él espera sumarse: "Estoy orgulloso de mi país que, con relativamente poca población siempre saca grandes campeones, también como Rafa Nadal o Fernando Alonso. Tenemos una gran selección de baloncesto y una gran selección de fútbol, y también destacamos en tenis y en otros deportes".

