Fernando Alonso desvela qué le diría a su 'yo' de hace 20 años: un aviso sobre la Fórmula 1

Si tuviera la posibilidad, ¿qué le diría Fernando Alonso a su 'yo' de hace 20 años? Es la pregunta que le han planteado al piloto español en una entrevista en el diario L'Équipe. Retrocediendo ese tiempo, encontramos a un joven asturiano que acababa de conseguir en Malasia su primera pole y su primer podio en la Fórmula 1.

Lo que vino después es de sobra conocido. En 2005 y 2006 se coronó campeón mundial por dos años seguidos, entrando en la historia del automovilismo y del deporte español. Sin embargo, la suerte de Fernando se truncó tras aquello y no pudo sumar ningún título más a pesar de ser reconocido por todos como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos.

Pero dos décadas más tarde, Fernando Alonso vuelve a luchar por las victorias y los podios a lomos de su nuevo Aston Martin. Pocas veces se había visto tan radiante al ovetense. Y con la sabiduría acumulada de tantos años, después de tantas subidas y bajadas, esto es lo que le diría a su 'yo' de hace 20 años.

"Que la aventura que le espera va a ser fabulosa. Aquel día, acababa de conseguir mi primera pole y no me imaginaba que iba a estar en la F1 más de cuatro o cinco años", reflexiona Alonso.

"En cuanto a ganar títulos, parecía totalmente imposible por el impresionante dominio de Michael (Schumacher). Al final gané dos campeonatos y gané 32 grandes premios, pero de eso hace ya mucho tiempo", añade.

Mike Krack y Dan Fallows junto a Fernando Alonso en el muro de Aston Martin Europa Press

Pero con esa sequía de títulos en mente desde 2006, Alonso también le daría un aviso a su 'yo' del pasado: "Todo cambia muy deprisa. Le advertiría a aquel joven piloto que el futuro nunca es lo que uno espera y que hay que disfrutar de cada momento".

Alonso se cansó y en 2018 se alejó de la Fórmula 1. Sobre aquellos años (2019 y 2020) en los que no corrió en el Gran Circo, el español lo analiza positivamente: "Fue muy importante para mí. Me dio un reseteo mental. En 2018, cuando dejé la F1, estaba agotado...".

Ilusionado

Lo necesitaba, tras sentirse hundido por los años que se mantuvo lejos de la victorias: "Sí, por supuesto. Siempre me ha gustado pilotar, pero hacerlo así, sin ganar, era duro. Y luego estaban todos los viajes, las diferencias horarias, todas las cosas que me parecían inútiles. Me imaginaba delante del televisor viendo las carreras, había olvidado la importancia de ciertas cosas".

Sin embargo, Alonso reconoce haber recuperado la ilusión por el día a día de su trabajo en Aston Martin: "Entras en una rutina. Piensas en tu coche, en tu rendimiento. Ahí está el desfile de pilotos, la parrilla antes de la salida. Antes de ese parón, todo eso me aburría. Ahora lo disfruto. Desde que he vuelto, tengo una visión diferente de la Fórmula 1".

Otro Alonso vuelve a disfrutar de la Fórmula 1 casi tanto como el de hace 20 años. Gracia a eso trata de buscar con empeño su victoria 33 y su tercer Mundial de Fórmula 1.

