Michael Schumacher, a casi diez años de su accidente: la última revelación sobre su salud

En un 2023 en el que se cumplirán diez años del gravísimo accidente sufrido por Michael Schumacher, las informaciones acerca de su estado de salud siguen llegando a cuentagotas. El entorno familiar del heptacampeón del mundo de Fórmula 1 está sellado casi herméticamente y cuando llega algo es vía Jean Todt, exjefe en Ferrari y gran amigo del alemán y expresidente de la FIA (2009-2021).

Todt ha hablado en una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera. Lo hace sobre Schumacher, pero también del polémico final del Mundial de 2021, su último al frente de la FIA, entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El empresario francés, de 77 años también analiza el subidón de Aston Martin de un año hacia otro con fichajes importantes en su estructura y el de Fernando Alonso como piloto.

Jean Todt se mantiene firme en la posición que él tuvo que tomar en el conflicto Verstappen-Hamilton en 2021. Recordemos que fue Michael Masi, director de carrera en aquel entonces, la cabeza visible por parte de la organización y sobre quien recayeron las críticas de Mercedes.

"No hice nada porque no tenía que hacer nada. Ese no es el papel del presidente de la FIA. Los árbitros deben ser autónomos. ¿Alguna vez han escuchado a (Gianni) Infantino (mandamás de la FIFA) decir: 'Aquí hubo un penalti, y aquí no'? En mi documental se puede ver que estoy viendo esa carrera en mi casa de campo. (Christian) Horner y (Toto) Wolff me llamaron y les respondí: 'No puedo interferir, esto es responsabilidad exclusiva de los comisarios y del director de carrera', recuerda Todt.

Jean Todt en su etapa como presidente de la FIA FIA

Todt se rinde a Aston Martin y Alonso como las grandes sensaciones de este arranque de Mundial: "Es la escudería que ha crecido más de un año para otro. Eso es indudable. La clave de su éxito radica en que han tomado buenas decisiones para conseguir a las personas adecuadas y ponerlas en el lugar correcto. Y es imperativo tener a los mejores en cada área y luego coordinarles de la forma adecuada para crear un ambiente fértil".

Sobre Schumacher, ante el interés global que suscita su estado de salud y el misterio que sigue habiendo a su alrededor, por deseo expreso de la familia, Jean Todt habla en esa línea aunque con cierto realismo: "Hay que dejarles en paz. Debemos respetar la decisión de Corinna (la esposa del Káiser) y sus hijos de guardar la máxima privacidad. Sabemos que aquel accidente tuvo consecuencias. Pero los que dicen saber algo no saben nada. Les visito a menudo, su familia es mi familia", señaló. En diciembre, hará una década desde que el 'Káiser' sufrió el momento más duro de su vida.

