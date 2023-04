Fernando Alonso: "Entreno y corro pensando que el tercer Mundial es posible"

Tres carreras, tres podios. El inicio de temporada para Fernando Alonso era casi impensable hace unos meses. Pero el asturiano es tercero en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 cuando ya se ha competido en Bahrein, en Arabia Saudí y en Australia.

Fernando Alonso ha cruzado con su Aston Martin en tercer lugar en las carreras que ya se han disputado esta temporada en el Gran Circo. Y aunque se continúa hablando de cuándo llegará la '33', también crece la ilusión por volver a ver al piloto español ganando el Mundial.

El de Oviedo ha querido puntualizar que para verle ganar su tercer título del mundo todavía hay que esperar. Pero también ha sostenido que trabaja "cada día pensando" que esto es posible. Así lo ha manifestado durante el reciente acto del patrocinador B&O.

"Siempre creo que es posible, por eso sigo corriendo. El desafío es grande, debes superar algunas dificultades y a los equipos que están en lo más alto. Pero yo corro cada día y entreno cada día pensando que el tercer título es posible", ha señalado Fernando Alonso.

"Empecé mi carrera pensando en estar 8 o 10 años, luego gané dos títulos y pensé, uno o dos más y ahora mira, me encuentro afrontando la carrera más larga de la F1 y me siento aún fresco, disfruto cada día, me levanto y soy feliz haciendo lo que hago así que seguiré unos pocos más ojalá peleando por el título", ha continuado Alonso.

[Aston Martin revela el plan de Fernando Alonso: mejoras en Bakú, Imola, Montreal y Silverstone]

Por todo ello, el asturiano ha señalado cuál es la meta definitiva: "El título es el objetivo por supuesto, pero creo que de momento debemos mantener los pies en la tierra. El objetivo del equipo es tener una buena temporada, ya que sufrieron mucho en 2022. Tenemos que andar antes de correr".

Paso a paso

La 'Misión' tiene sus plazos y eso es algo que ha recordado: "Esta temporada se trata de ir a mejor poco a poco y conocer mejor el coche, es el inicio de un proyecto que hay que ir haciendo crecer. Ojalá tengamos más podios y podamos pelear por victorias, pero creo que para pelear por el título debemos ajustar un poco el equipo primero".

Ya no parece un sueño imposible que Fernando Alonso se convierta en tricampeón del mundo. Lo que sí es algo que anhelaba era conseguir los mismos Mundiales que Michael Schumacher al que ha reconocido como el mejor rival que ha tenido en su carrera. "Parece, por el momento, fuera de las posibilidades, inalcanzable", ha sentenciado.

