Hamilton centra la cabeza en casa: rey en Silverstone y a por otro récord histórico

Silverstone es el circuito perfecto para que Lewis Hamilton recupere el foco perdido esta temporada en lo que a su profesión se refiere. El piloto inglés cada vez antepone más asuntos a la Fórmula 1, pero correr en su país es siempre especial para él. No por nada, ha ganado ocho veces allí y tiene a tiro un récord de Michael Schumacher.

Ni la aparición de otro británico, su compañero George Russell, roba las miradas que concentra Hamilton en 'su' circuito. Y eso que el siete veces campeón del mundo está a estas alturas 34 puntos por debajo del supuesto aprendiz. Lewis es la estrella y así se pudo comprobar el mismo viernes.

Decir que Hamilton marcó el segundo tiempo en los entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña. Viene de hacer un tercer puesto en Canadá y ahora no piensa en otra cosa que no sea ganar en su casa. Sería la novena vez que lo hiciera, superando las ocho veces que Schumacher ganó en Hungría y que es la cifra más alta -junto a la del inglés en Silverstone- de victorias en un mismo circuito en toda la historia de la Fórmula 1.

Esta pista sigue siendo la mejor y sigue poniendo los pelos de punta pilotar en ella Lewis Hamilton

"Ha sido un buen día, logramos dar diez vueltas en el (lluvioso) primer entrenamiento libre, que estuvo mejor que la mayoría (en una sesión en la que apenas se rodó), así que estoy conforme con esto", explicó Hamilton, de 37 años.

"Seguimos botando mucho aún, no tanto en las rectas, pero sí en las curvas; así que nos queda trabajo por hacer", comentó Hamilton, lejos aún de sus niveles de los años pasados, pero que viene de hacer podio en Canadá y que este viernes logró su mejor resultado en un entrenamiento libre en lo que va de temporada.

"Nuestro ritmo de carrera no es tan bueno como el de otros, pero no está demasiado alejado. Y este público me hace ser optimista", indicó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que ocupa la sexta plaza en el Mundial, con 77 puntos, 98 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lo 'destronó' la temporada pasada en la última vuelta de la última carrera del año.

"La pista está más suave que últimamente, pero esta pista sigue siendo la mejor; y sigue poniendo los pelos de punta pilotar en ella", declaró Hamilton este viernes en Silverstone. El cariño de su gente lo encontró en cada rincón.

Hamilton y Russell fueron los primeros en salir a pista en la sesión del viernes, animando al público que llenaba gran parte de las gradas del antiguo aeródromo de la RAF, las fuerzas aéreas británicas. El ídolo local quiere volver al sitio que le corresponde en un circuito donde ha ganado ocho de las últimas nueve veces. Solo Sebastian Vettel, en 2018, se interpuso entre Hamilton y la victoria.

