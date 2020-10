Marta García, la piloto total que une las W Series y los eSports: "Quiero ganar en lo que haga"

El crecimiento de los eSports sigue su curso y en España cada vez captan más la atención del público. En ellos también hay hueco para los deportes (o mejor dicho juegos basados en disciplinas deportivas). FIFA, NBA 2K y Fórmula 1 son las principales apuestas. En nuestro país hay un equipo que se centra en esos videojuegos y que se esfuerza por reinventarse en cada paso que da en su expansión: DUX Gaming.

Si hace unos meses DUX era noticia por su fusión con un club de fútbol real para formar el DUX Internacional de Madrid que juega en Segunda B, ahora sigue reforzando su club virtual con profesionales de la vida real. Este club nacido en 2018 ha formado su equipo de Fórmula 1 virtual con dos pilotos de verdad que llevan años compitiendo en la pista y son promesas del automovilismo español.

Los fichajes de DUX son Marta García, piloto en la W Series, y Tommy Pintos, piloto en la Ginetta Juniors. Ella tiene 20 años y corre en un campeonato de automovilismo disputado exclusivamente por mujeres. Él tiene 14 años y participa en Gran Bretaña en un campeonato que dio a conocer a Lando Norris -actual compañero de Carlos Sainz en McLaren en la Fórmula 1-. Desde ahora Marta y Tomás -nombre real de Tommy Pintos- también forman parte de uno de clubes de eSports punteros en España.

EL ESPAÑOL ha hablado con Marta García, quien esta temporada no ha podido correr en la W Series por el coronavirus, aunque eso le ha acabado abriendo las puertas de los eSports. Como hicieran los pilotos de F1, en su modalidad se disputó una especie de campeonato virtual entre todas ellas. Quedó segunda y, como ella mismo reconoce, eso hizo que DUX se fijara en ella.

"Este año no he hecho nada y el que viene está en el aire. Si la W Series se va a hacer o no... Ellos [DUX] me ofrecieron hacer streamings con el juego de F1. Era dedicarle unas horas, tampoco una barbaridad y pensé que lo podría combinar con lo real. También a la gente que le guste la F1 y los videojuegos le puede interesar", nos cuenta sobre su salto a los eSports.

Tanto ella como Tommy no solo competirán de modo virtual sino que probarán también como streamers en Twitch. Marta reconoce que todavía no se imagina en esa faceta porque nunca lo ha hecho. "Solo una vez y no tenía ni la cámara puesta", dice. Pero tiene ganas de ello: "Puede ser algo divertido y poder interactuar con la gente y los fans. A ellos les gustará. Será guay", admite.

El año del coronavirus

La crisis del coronavirus obligó tanto a Marta como a Tommy dejar de lado los coches con los que compiten, pero siguieron pisando el acelerador de sus casas. Por ahora, Marta no ha podido volver a competir. Sí Tommy, que ya lució el escudo de DUX en la última de sus carreras.

Tommy Pintos, con el logo de DUX en su coche de competición Twitter

Ella lamenta que no se haya podido correr este año: "Estar tanto tiempo sin subirte se nota. Lo mejor es estar siempre dando vueltas. Si hubiera podido rodar en agosto o septiembre hubiera sido lo ideal. Requiere un proceso de adaptación otra vez. Estar cinco, seis o incluso siete meses sin encima tener esa experiencia pro en los monoplazas, como sí puedo tener en karting, quieras o no volver a subirte cuesta".

Sus últimas veces fueron en marzo en Barcelona y en Valencia justo antes de que se decretara el estado de alarma. Que no se haya vuelto a correr la W Series podría deberse a un tema económico, de falta de apoyos, aunque no sabe decirnos con certeza: "Veremos si el año que viene mejora el tema y podemos correr y estar en el mismo paddock que los de Fórmula 1", dice. El plan era en 2021 ver a la W Series compartiendo calendario (parcialmente a priori) con la Fórmula 1 lo que a ellas ayudaría para dar más visibilidad y encontrar sponsors para dar el salto a otras categorías.

Es totalmente diferente. Quieras o no, no estoy compitiendo con un coche real y no tienes las sensaciones reales Marta García, sobre las carreras reales y virtuales

Entrar en el mundo virtual

Sobre correr de forma virtual, Marta explica cómo es en comparación a hacerlo en los circuitos: "Sí que es diferente porque, quieras o no, no estoy compitiendo con un coche real, no tienes la sensaciones reales. Es totalmente diferente en ese sentido. En la W Series virtual llevaba un simulador donde los pedales no iban exactamente a presión como van en el monoplaza real y te tenías que adaptar a la conducción del simulador Logitech y al juego (eRacing) que era un poco complicado. Me tuve que adaptar bastante y entrenar", señala.

De hecho, reconoce que la primera carrera de la W Series apenas se la preparó. "No estaba tan motivada al principio con esto de lo virtual y no me lo preparé mucho y dije vamos a ver cómo va". Eso hizo que los resultados no fueran buenos y cambió el chip: "Al ver que estaba la 7ª, 9ª o máximo 5ª dije 'me tengo que poner a entrenar' porque quieres ganar en lo que hagas".

"Al final tenía ganas de correr", nos confiesa. "La diversión. No podíamos correr pero al menos teníamos esto y te divertías", añade. Le cogió el gusanillo, termino segunda y cuando llegó DUX vio la oportunidad de seguir creciendo en un mundo en auge como es el de los eSports: "Es un mundo en auge y a la gente le gusta. Empezaré a hacer streamings y veré si a mí me gusta interactuar con la gente. Si veo que me gusta y a la gente también pues se decidirá en un futuro si sigo o si no".

Lo primero es lo real, soy piloto real Marta García, piloto de W Series y DUX

"Lo primero es lo real, soy piloto real", dice aunque quiere probar esta experiencia mientras el calendario se lo permita. En los circuitos piensa con ambición de aquí a cinco años: "Me gustaría estar entonces en la Fórmula 2. La Fórmula 1 lo veo realmente difícil porque se necesitan más años por el tema de encontrar patrocinadores. Por gustar, me gustaría verme en la F1, pero es difícil. Pero bueno, obviamente me encantaría poder estar compitiendo en la F2 y, quién sabe, yendo a la F1 más tarde", explica.

Para los que se lo preguntan, ser mujer no ha supuesto ninguna barrera para Marta en su entrada en lo eSports: "Tuve un recibimiento bastante bueno. De los que forman parte de DUX, de los que juegan a FIFA y NBA 2K, y, en general, de todo el mundo que lo vio. No escuché ni vi nada machista". También nos reconoce que con el tiempo ha dejado de ver actitudes machistas en los circuitos: "De pequeña igual escuchaba un comentario y tal, pero ahora no lo veo".

