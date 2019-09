Carlos Sainz y su palo a Red Bull por el que no guarda buenos recuerdos

Carlos Sainz Jr. no tuvo toda la suerte que hubiera deseado durante lo que lleva de temporada. Durante el Gran Premio de Bélgica tuvo que abandonar por KO técnico por "problemas en las palomillas del acelerador". No obstante, el piloto se ha mostrado optimista de cara a la segunda parte de la campaña en su entrevista con 'Vamos sobre ruedas'.

El español afirmó que ojalá se hayan quitado toda la "mala suerte" y sacó la parte positiva de la avería del monoplaza: "No hay nada roto. Creemos que muchos componentes se va a volver a reutilizar, lo pondré el viernes".

Además, consideró que se están haciendo las cosas "muy bien". "A nivel personal sabía que una racha así estaba dentro de mí, que podía disfrutar como nunca lo había hecho en la F1. A mitad de parrilla, al ser tan consistentes, te da cosas, quiere decir que se están haciendo cosas muy bien", agregó.

Carlos Sainz, en el Gran Premio de Hungría del Mundial de Fórmula 1 Reuters

Entre las expectativas para este curso, Carlos Sainz lo tiene claro: "Me preguntaron mucho por Gasly en Spa. Confío en que pueda quedar delante de él, pero por detrás viene Albon con el Red Bull. Lo más probable es que él pueda quedar sexto y ojalá yo pueda mantener el séptimo", aseveró.

También confesó sentirse identificado con McLaren:"Soy un obseso de intentar que todo vaya perfecto. Lo disfruto mucho", expuso al hablar de sus salidas y cómo estudia otras. Y en referencia a su pasado en Red Bull, consideró que le está yendo bien, que está contento y que no echa de menos a la escudería. "Estuve en el momento inadecuado en el lugar inadecuado", matizó.

Por último, respondió a las críticas recibidas por parte de FOM: "Me da bastante rabia, cada vez lloro más en casa porque no salgo por televisión. Os habéis perdido momentos importantes, como la remontada de Austria. Del 20º al octavo y no salió nada".

