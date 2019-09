Tebas explica la razón por la que Neymar no fichó por el Barcelona

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió al hecho de que de la temporada 2010/2011 la defensa de varios acusados haya pedido la nulidad del mismo, por considerar que el dirigente denunció después de haber obtenido como abogado información de un cliente.



"Como abogado que soy respeto muchísimo mi profesión. Me encanta lo que hacen los abogados en defensa de sus clientes, nada más. Ese es el comentario. Si los abogados consideran que con eso lo pueden conseguir, me alegra que hayan buscado formas para defender a sus clientes. No voy a decir mi opinión jurídica al respecto", explicó.



Tebas acudió a la presentación del álbum Panini de LaLiga 2019/2020 y allí analizó el cierre del mercado estival: "Creo que tenemos los mejores cromos. Nuestros clubes han elegido los futbolistas que tenemos y para mi son los mejores".

Bartomeu, presidente del FC Barcelona EFE

"Han llegado muy buenos jugadores. No echo en falta a ninguno. El jugador que quiere jugar en la liga española, juega. Están jugando los que quieren jugar y para mi son los mejores", señaló ante los medios de comunicación.

Además habló acerca de la operación, finalmente no concretada, que habría llevado a Neymar al Barcelona: "Los números que el Barcelona utilizaba para fichar a Neymar es el Barcelona el que los sabe. Sabe el límite salarial que tenía y lo que podía hacer con él. Nada más".

