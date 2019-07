Carlos Sainz: "La razón de la marcha de Alonso es la misma que sufrimos muchos otros"

Carlos Sainz está haciendo una buena temporada en el Mundial de Fórmula 1. El piloto español ocupa la séptima posición de la clasificación tras haberse disputado 10 carreras, pero es consciente de que aun tiene margen de mejora. El propio piloto de McLaren ha concedido una entrevista a La Gazzetta dello Sport para analizar sus posibilidades de luchar por el podio y, a su vez, se ha acordado de Fernando Alonso.

En este sentido, Sainz ha lamentado la ausencia del asturiano en el presente Mundial y no ha tenido ningún reparo en colocarle entre los mejores pilotos del mundo: "Por supuesto que la Fórmula 1 debería tener a los mejores pilotos del mundo y Fernando es uno de los mejores, si no el mejor de todos... Por lo tanto está claro que falta, pero la razón de su despedida es la misma que sufrimos muchos otros, incluido yo".

Por otra parte, Sainz ha señalado que la diferencia entre equipos es abismal a la hora de competir: "Merezco el reconocimiento, igual que muchos otros pilotos como Ricciardo, Pérez o Hülkenberg. Todos deberíamos tener la oportunidad de luchar por al menos un podio en cada carrera. En cambio, en este momento, esta oportunidad está reservada para los que pilotan para los tres mejores equipos. El coche marca demasiado la diferencia. Eso demuestra que la Fórmula 1 todavía tiene mucho que hacer para aumentar la competencia y el entretenimiento".

Carlos Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña EFE

Además, el piloto de McLaren ha dejado claro que no le supone ninguna adversidad ser el único piloto español de la parrilla, sino que se encuentra centrado en rendir lo máximo posible en cada carrera: "No me subo al coche para demostrarle algo a los demás, sólo pienso en hacerlo bien por mí. Ser el único piloto español es una responsabilidad positiva".

McLaren, un equipo histórico

Finalmente, Sainz no ha querido olvidarse de la historia de McLaren y sus triunfos históricos y ha señalado que espera que el equipo pueda volver a ese nivel: "Éste es el equipo en el que ha corrido Senna. Aquí todavía hay mecánicos e ingenieros que trabajaron con él y que diseñaron sus coches ganadores. Ahora tratamos de volver a la cima. Tenemos el espíritu correcto".

[Más información: Red Bull lamenta no haber fichado a Fernando Alonso]