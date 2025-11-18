Fernando Alonso y el drama de la altura con el AMR25: "No puedo ser del todo sincero"

El monoplaza de Alonso se vuelve impreciso cuando la pista exige más distancia al suelo. EFE

El análisis de Fernando Alonso sobre el drama de la altura del AMR25 generó preocupación en el paddock, especialmente tras su afirmación “No puedo ser del todo sincero”, que abrió dudas sobre el rendimiento real del monoplaza.

El piloto observa un comportamiento irregular que altera su ritmo de carrera y coloca a Aston Martin en una posición frágil.

El problema se agrava cuando el equipo ajusta la altura, ya que el coche pierde estabilidad y reduce su capacidad de respuesta en curvas rápidas.

El conflicto entre la altura y el AMR25 inquieta a Fernando Alonso

La situación del AMR25 revela un patrón que deja al equipo en una zona vulnerable. El monoplaza funciona solo bajo condiciones muy concretas y cae en rendimiento cuando la pista exige altura extra en el chasis.

El resto de escuderías mantiene un comportamiento más equilibrado y eso agranda la diferencia con Aston Martin. La información técnica apunta a un concepto estructural limitado.

El coche depende de una zona de altura demasiado precisa y no tolera modificaciones. La escudería se aleja del ritmo en cuanto la pista obliga a levantar la parte baja del coche.

La normativa actual de la Fórmula 1 reduce el margen creativo y obliga a acertar desde el diseño inicial. Cuando el concepto falla, los equipos no se recuperan con rapidez.

El AMR25 rinde con agresividad en tandas cortas y con poco combustible, pero pierde control con cargas altas. Esa transición provoca inestabilidad, falta de agarre y una conducción defensiva que destruye el rendimiento.

La encrucijada de Aston Martin, una estructura limitada que exige una revisión profunda

La diferencia entre una configuración y otra supera lo habitual en la categoría y expone un problema de base que afecta a toda la temporada.

El rendimiento desciende en cuanto el coche se aleja de su punto ideal y el equipo queda sin soluciones rápidas. Alonso detecta ese patrón y su mensaje encendido refleja una preocupación real.

El fin del reglamento actual ofrece una oportunidad para rectificar. El coche de 2026 introduce una aerodinámica más simple, una reducción del drag y un cambio importante con la llegada de la aerodinámica activa.